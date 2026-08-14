Pachpadra Refinery Fire: पचपदरा रिफाइनरी में फिर लगी आग, फायर सिस्टम हुआ एक्टिव, पाइपलाइन में क्रैक से हुआ हादसा

सीडीयू-वीडीयू यूनिट में आग की यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि करीब चार माह पहले 20 अप्रेल 2026 को इसी यूनिट में आग लगी थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित उद्घाटन से एक दिन पहले हादसा होने के कारण उद्घाटन स्थगित हुआ था। इसके बाद यूनिट की मरम्मत कराई गई और 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी का उद्घाटन किया। बार-बार सामने आ रही लीकेज और आग की घटनाओं ने मेंटेनेंस, क्वालिटी चेक और सुरक्षा ऑडिट को लेकर सवाल खड़े किए हैं।