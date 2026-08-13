Balotra: हाईटेक सुरक्षा को भी दिया चकमा, गड्ढा खोदकर रिफाइनरी की 700 KM लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन से चुरा लिया 2 टैंकर तेल

गुजरात एटीएस को सूचना मिली थी कि गुजरात और राजस्थान के कुछ लोग बालोतरा में एचपीसीएल रिफाइनरी की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी कर रहे हैं और चोरी का तेल अहमदाबाद-राजकोट हाईवे पर बेचने की कोशिश की जा रही है। 10 अगस्त को टीम ने कुवाडवा के पास सीखड़ा गांव जाने वाले रास्ते पर राजकोट जिले के धोराजी निवासी जयराज सिंह (34) को डिटेन किया। उसके कब्जे से क्रूड ऑयल मिला। पूछताछ में उसने बताया कि वह तेल बालोतरा के कालूड़ी गांव से लेकर आया था। राजस्थान पुलिस की मदद से एटीएस ने 10 अगस्त की रात बालोतरा के टापरा गांव के पास एक ढाबे से सात अन्य आरोपियों को डिटेन किया। इनमें गुजरात के महेसाणा के नागलपुर निवासी घनश्याम सोनी (54), चालासण निवासी रमेश ठाकोर (41), महेश ठाकोर (32), जोटाणा निवासी सुरेजी ठाकोर (32), जालोर के जसवंतपुरा निवासी एवं हाल अहमदाबाद निवासी मुकेश कुमार मेघवाल (44), गांधीनगर के कालोल निवासी रणजीत चौरसिया (48) और उत्तर प्रदेश के इटावा के आसपुर निवासी दिलीप यादव (35) शामिल हैं।