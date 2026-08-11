Rajasthan: निकाय-पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस में फिर उभरी गुटबाजी, मेवाराम जैन समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे

बाड़मेर। राजस्थान में नगर निकाय और पंचायतीराज चुनाव से पहले बाड़मेर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान एक बार फिर सामने आ गई है। पूर्व विधायक मेवाराम जैन मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जयपुर पहुंचे और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इस दौरान बाड़मेर कांग्रेस में संगठन से जुड़े मुद्दों और गुटबाजी को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद मेवाराम जैन और उनके समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से भी मुलाकात की।