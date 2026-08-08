बाड़मेर: शिव उपखंड का स्टेडियम बना शराबियों का अड्डा, बदहाली का शिकार हुआ रनिंग ट्रैक, जानें क्या बोले जिम्मेदार?

उनका कहना है कि यदि समय रहते रखरखाव नहीं कराया गया तो लाखों रुपए की लागत से तैयार यह खेल परिसर पूरी तरह बदहाल हो जाएगा। इसी स्टेडियम में होता है राष्ट्रीय पर्व का कार्यक्रम इसी स्टेडियम में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आयोजित होने के साथ ही पूर्व अभ्यास भी होता है। ऐसे में झाड़ियां से घिरे स्टेडियम और परिसर में बिखरे कांच से विद्यार्थियों को भी परेशानी हो सकती है।