6 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बाड़मेर

पंचायतीराज चुनाव: बाड़मेर में सियासी हलचल तेज, 625 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव, टिकट दावेदार हुए सक्रिय

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की आहट के साथ ही बाड़मेर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। बालोतरा जिले के गठन के बाद बाड़मेर जिला परिषद में अब 39 के स्थान पर 37 वार्ड रह गए हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की संख्या 685 से घटकर 625 हो गई है।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Santosh Trivedi

Aug 06, 2026

BJP Congress

भाजपा-कांग्रेस की प्रतीकात्मक तस्वीर। (फाइल फोटो- ANI)

बाड़मेर। पंचायतीराज चुनाव की आहट के साथ ही बाड़मेर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अंदरूनी गुटबाजी को साधने में जुटी है, वहीं भाजपा विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाकर रणनीति तैयार कर रही है। इस बार चुनाव का गणित पिछले चुनावों से अलग होगा, क्योंकि बालोतरा जिला बनने के बाद बाड़मेर जिला परिषद का पूरा राजनीतिक भूगोल बदल गया है। नए परिसीमन से वार्डों की संख्या, ग्राम पंचायतों का दायरा और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बदलने से जिला प्रमुख से लेकर प्रधानों के चुनाव तक नई रणनीति तैयार की जा रही है।

जिला परिषद में 39 से घटकर हुए 37 वार्ड

बालोतरा जिले के गठन के बाद बाड़मेर जिला परिषद में अब 39 के स्थान पर 37 वार्ड रह गए हैं। वहीं ग्राम पंचायतों की संख्या 685 से घटकर 625 हो गई है। जिले में अब 17 पंचायत समितियां, सात उपखंड, 11 तहसीलें और सात उप तहसीलें होंगी। राज्य सरकार ने गुड़ामालानी और धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा जिले में शामिल किया, जबकि बायतु तहसील को बाड़मेर जिले में जोड़ दिया। इसके बाद जिला परिषद वार्डों का पुनर्गठन किया गया। अब बाड़मेर जिले में सात उपखंड, 11 तहसीलें, सात उप तहसीलें, 17 पंचायत समितियां और 625 ग्राम पंचायतें होंगी।

सर्वाधिक 13 वार्ड चौहटन और शिव में 11

नए परिसीमन के बाद जिला परिषद के 37 वार्डों में सर्वाधिक 13 वार्ड चौहटन क्षेत्र में हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र में 11, बाड़मेर में आठ और बायतु में तीन वार्ड हैं। इसके अलावा गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र के दो वार्ड भी बाड़मेर जिला परिषद में शामिल किए गए हैं। ऐसे में जिला प्रमुख के चुनाव में चौहटन और शिव क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य सत्ता की चाबी साबित हो सकते हैं। राजनीतिक दल भी इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस कर रहे हैं।

यह वीडियो भी देखें

266 वार्ड सदस्य चुनेंगे 17 प्रधान

जिले की 17 पंचायत समितियों में 266 वार्ड सदस्य चुने जाएंगे, जो 17 प्रधानों का चुनाव करेंगे। बाड़मेर और चौहटन पंचायत समिति में सर्वाधिक 19-19 वार्ड हैं। पंचायत समितियों के परिसीमन में अपेक्षाकृत कम बदलाव हुआ है, लेकिन जिला परिषद के नए वार्डों ने चुनावी रणनीति पूरी तरह बदल दी है।

टिकट दावेदार भी हुए सक्रिय

चुनाव की संभावित घोषणा से पहले ही जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य बनने के इच्छुक दावेदार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं। सामाजिक कार्यक्रमों, जनसंपर्क और संगठनात्मक बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल भी जीत के समीकरण साधने के लिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर मंथन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार पंचायतीराज चुनाव में नए परिसीमन का असर टिकट वितरण से लेकर जिला प्रमुख के चुनाव तक साफ दिखाई देगा।

Rajasthan News: 10-11 जातियों का ही राजनीति में दबदबा, CM भजनलाल को सौंपी OBC आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

ये भी पढ़ें
rajasthan obc commission report-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 02:42 pm

Published on:

06 Aug 2026 02:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / पंचायतीराज चुनाव: बाड़मेर में सियासी हलचल तेज, 625 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव, टिकट दावेदार हुए सक्रिय

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan ACB के हत्थे चढ़ी ‘घूसखोर’ ग्राम विकास अधिकारी सपना, PM आवास योजना की अंतिम किस्त के बदले ले रही थी 4,500 रिश्वत 

Barmer ACB Trap Operation Dhorimanna VDO Sapna Gurjar Caught Red Handed Taking Bribe PM Awas 2026
बाड़मेर

बालोतरा के जहरकांड में बहू और उसके साथी को उम्रकैद, सेशन कोर्ट का अहम फैसला

Balotra poisoning case verdict
बाड़मेर

Balotra News: दुधारू पशुओं के लिए वरदान है सेवण घास, 3 साल तक नहीं होती खराब, फिर क्यों हो रही विलुप्त?

Balotra News Sevan Grass Lasts 3 Years for Dairy Cattle
बाड़मेर

Photos: बाड़मेर के बॉर्डर एरिया में बारिश के बाद प्रकृति का अनूठा नजारा, रेतीले धोरों के बीच दिखा ‘रेगिस्तानी समंदर’

Rajasthan Barmer Rain News
बाड़मेर

Balotra News: सरकारी स्कूल में भिड़ीं दो महिला टीचर, वीडियो वायरल होने के बाद एक सस्पेंड

Balotra Teacher dispute
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.