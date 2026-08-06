पंचायतीराज चुनाव: बाड़मेर में सियासी हलचल तेज, 625 ग्राम पंचायतों में होगा चुनाव, टिकट दावेदार हुए सक्रिय

बाड़मेर। पंचायतीराज चुनाव की आहट के साथ ही बाड़मेर जिले में सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस जहां अंदरूनी गुटबाजी को साधने में जुटी है, वहीं भाजपा विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाकर रणनीति तैयार कर रही है। इस बार चुनाव का गणित पिछले चुनावों से अलग होगा, क्योंकि बालोतरा जिला बनने के बाद बाड़मेर जिला परिषद का पूरा राजनीतिक भूगोल बदल गया है। नए परिसीमन से वार्डों की संख्या, ग्राम पंचायतों का दायरा और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बदलने से जिला प्रमुख से लेकर प्रधानों के चुनाव तक नई रणनीति तैयार की जा रही है।