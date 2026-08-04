बालोतरा के जहरकांड में बहू और उसके साथी को उम्रकैद, सेशन कोर्ट का अहम फैसला

Balotra poisoning case verdict : बालोतरा। वर्ष 2020 के बहुचर्चित जहरकांड मामले में बालोतरा के सेशन न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्ता रुक्साना और सह-अभियुक्त शाहरुख खान को हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी ठहराया। सेशन न्यायाधीश एम.आर. सुधर (आरजेएस) ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 तथा धारा 120-बी के तहत आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने आदेश दिया कि दोनों की सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का समायोजन नियमानुसार किया जाएगा। यह फैसला करीब छह वर्ष पुराने इस बहुचर्चित प्रकरण का न्यायिक पटाक्षेप माना जा रहा है।