Balotra News: दुधारू पशुओं के लिए वरदान है सेवण घास, 3 साल तक नहीं होती खराब, फिर क्यों हो रही विलुप्त?

हम सभी हजारों मण सेवण घास की कलार बनाकर रखते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में अच्छे भाव मिलने और आर्थिक तंगी के कारण लोग इसे बेच देते हैं। अब तो सेवण घास विलुप्त होती जा रही है। खेतों में ट्रैक्टर चलाने के कारण यह पर्याप्त मात्रा में उगती ही नहीं है। सरकार को इसे संरक्षण देना चाहिए।

-गैन सिंह सोढ़ा, किसान, गड़स-बिजावल