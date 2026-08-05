Rajasthan ACB के हत्थे चढ़ी ‘घूसखोर’ ग्राम विकास अधिकारी सपना, PM आवास योजना की अंतिम किस्त के बदले ले रही थी 4,500 रिश्वत 

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित परिवादी ने बाड़मेर एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया था कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत स्वीकृत मकान की अंतिम किस्त की राशि जारी करवानी थी। अंतिम किस्त का भुगतान स्वीकृत करने के एवज में जूनाखेड़ा ग्राम विकास अधिकारी सपना गुर्जर ने 5,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। परिवादी ने तुरंत एसीबी की शरण ली।