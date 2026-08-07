बाड़मेर PG कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव बहाली को लेकर जोरदार प्रदर्शन, ABVP और पुलिस में धक्का-मुक्की

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एबीवीपी पदाधिकारी महिपाल सिंह आगौर और विजय शर्मा ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों और उनके नेतृत्व कौशल को निखारने का सशक्त माध्यम हैं। पिछले लंबे समय से छात्रसंघ चुनावों पर रोक लगाकर सरकार युवाओं के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। छात्र नेताओं ने आरोप लगाया कि कैंपस में विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है और चुनाव न कराकर प्रशासन तानाशाही रवैया अपना रहा है।