बाड़मेर सभापति बने गौतमचंद जैन, कांग्रेस को बड़ा झटका; जिलाध्यक्ष का आरोप- वोटर लिस्ट में UP-बिहार वालों के नाम जोड़े

Barmer Nagar Parishad Election Result: बाड़मेर नगर परिषद सभापति चुनाव में बीजेपी के गौतमचंद जैन ने कांग्रेस के जयमल सिंह को 15 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। सोमवार को सभापति पद के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना में गौतमचंद जैन को 35 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जयमल सिंह के पक्ष में 20 वोट पड़े। परिणाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सभापति को बधाई दी।