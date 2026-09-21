बाड़मेर सभापति बने गौतमचंद जैन, कांग्रेस को बड़ा झटका; जिलाध्यक्ष का आरोप- वोटर लिस्ट में UP-बिहार वालों के नाम जोड़े

बाड़मेर नगर परिषद सभापति बने गौतमचंद जैन (पत्रिका फोटो)
Barmer Nagar Parishad Election Result: बाड़मेर नगर परिषद सभापति चुनाव में बीजेपी के गौतमचंद जैन ने कांग्रेस के जयमल सिंह को 15 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। सोमवार को सभापति पद के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना में गौतमचंद जैन को 35 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी जयमल सिंह के पक्ष में 20 वोट पड़े। परिणाम सामने आते ही बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सभापति को बधाई दी।
सभापति चुनाव में बीजेपी के गौतमचंद जैन और कांग्रेस के जयमल सिंह के बीच सीधा मुकाबला था। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतों की गिनती की गई। इसमें गौतमचंद जैन को 35 और जयमल सिंह को 20 वोट मिले। इस तरह गौतमचंद जैन ने 15 वोट के अंतर से जीत हासिल की। चुनाव परिणाम के साथ ही बाड़मेर नगर परिषद में बीजेपी का बोर्ड बन गया।
बाड़मेर नगर परिषद में बीजेपी के 29 पार्षद निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा पांच निर्दलीय पार्षदों का समर्थन भी बीजेपी के साथ बताया गया था। सभापति चुनाव में गौतमचंद जैन को कुल 35 वोट मिले। वहीं, कांग्रेस के 21 पार्षद होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी जयमल सिंह को 20 वोट ही मिल सके।
गौतमचंद जैन के सभापति निर्वाचित होने की घोषणा के बाद बीजेपी पदाधिकारियों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। समर्थकों ने खुशी जताई और चुनाव परिणाम को पार्टी की जीत बताया। नगर परिषद में अब बीजेपी का बोर्ड बनने के बाद शहर में विकास कार्यों को लेकर भी नई उम्मीदें जताई जा रही हैं।
बालोतरा जिले की गुड़ामालानी नगर पालिका में भी बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। यहां कुल 20 वार्डों में बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 7 वोट मिले। बीजेपी की शीतल भरत जैन नगर पालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुईं।
समदड़ी नगर पालिका में भी बीजेपी का चेयरमैन निर्वाचित हुआ। बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कुमार को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम बुनकर को 8 वोट ही मिल सके। इस तरह सुरेश कुमार ने 9 वोट के अंतर से जीत दर्ज की।
बाड़मेर में हार के बाद कांग्रेस जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह गोदारा ने चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जीते हुए 21 पार्षद मतदान के लिए पहुंचे थे। उनके अनुसार बीजेपी को अपने जीते हुए पार्षदों पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें बाड़ेबंदी में रखा गया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पार्षद अपने घरों पर थे और उनके मोबाइल फोन भी चालू थे।
गोदारा ने हार को लेकर वार्डों के परिसीमन में कथित धांधली का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम काटे गए और बाहर से आकर यहां पानी-पूरी का कारोबार करने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए। उन्होंने विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों के नाम जोड़ने का आरोप लगाया।
हालांकि, ये आरोप कांग्रेस जिलाध्यक्ष की ओर से लगाए गए हैं। इनके समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण इस जानकारी में उपलब्ध नहीं है। सभापति चुनाव का परिणाम अब सामने आ चुका है और गौतमचंद जैन 35 वोट हासिल कर निर्वाचित हो चुके हैं। बाड़मेर नगर परिषद में भाजपा का बोर्ड गठित होने के बाद अब नए सभापति के सामने शहर में परिषद के कामकाज और विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग