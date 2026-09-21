जैसलमेर सभापति चुनाव वोटिंग: कांग्रेस पार्षद ने ही बदला पासा, विजय डांगरा बनाम निर्मल पुरोहित के मुकाबले में बड़ा ट्विस्ट

मतदान शुरू होने के बाद चार निर्दलीय पार्षदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा कांग्रेस की वार्ड 39 से पार्षद सुनीता घारू ने भी मतदान किया। वहीं, दो निर्दलीय पार्षद संजू मोहन परिहार और गणपत भार्गव भी मतदान के लिए नगर परिषद कार्यालय पहुंचे। संजू मोहन परिहार वार्ड 3 और गणपत भार्गव वार्ड 14 से निर्वाचित पार्षद हैं। सभापति चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों दलों के पार्षद बाड़ाबंदी से बाहर निकलकर जैसलमेर पहुंच चुके हैं।