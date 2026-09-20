जैसलमेर: दुर्लभ कैराकाल को रेडियो-कॉलर लगाकर प्राकृतिक अवास में छोड़ा

लगातार निगरानी और उपचार से जब कैराकाल पूरी तरह स्वस्थ हो गई और प्राकृतिक परिस्थितियों में रहने में सक्षम पाई गई, तब उसे रेडियो-कॉलर लगाकर उसके प्राकृतिक अवास में छोड़ने का निर्णय किया गया। कैराकाल भारतीय मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली एक अत्यंत दुर्लभ और महत्त्वपूर्ण छोटी बिल्ली प्रजाति है। जैसलमेर का मरुस्थलीय परिदृश्य इस प्रजाति के संरक्षण के लिए विशेष महत्त्व रखता है। यह जैसलमेर में वन विभाग की ओर से कैराकाल को रेडियो-कॉलर लगाकर प्राकृतिक अवास में छोड़े जाने का दूसरा अवसर है। इससे पहले 25 जनवरी को भी एक नर कैराकाल को इसी तरह छोड़ा गया था। रिलीज़ के बाद इस कैराकाल की गहन वैज्ञानिक निगरानी की जाएगी। इसके लिए क्षेत्र में कैमरा ट्रैप लगाए जाएंगे और रेडियो-कॉलर से प्राप्त लोकेशन के साथ कैमरा ट्रैप डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। इस अध्ययन से कैराकाल के पारिस्थितिक व्यवहार, अवास उपयोग, भोजन की आदतों और गतिविधि पैटर्न को समझने में सहायता मिलेगी, जिससे भविष्य की संरक्षण रणनीतियां तैयार की जा सकेंगी। वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी और आधुनिक तकनीक के उपयोग की प्रतिबद्धता दोहराई है।