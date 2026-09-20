jaisalmer: बारिश रूठी तो खेत सूखे, चरागाह उजड़े, जैसलमेर में गांवों पर दोहरी मार

जैसलमेर/नाचना/रामगढ़/फतेहगढ़. खेत में खड़ी फसल और बंधे पशु—दोनों इस समय एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, बारिश का। जुलाई में हुई बारिश के बाद किसानों ने खरीफ की उम्मीद में बुआई की, लेकिन लंबे अंतराल ने खेतों की नमी छीननी शुरू कर दी। नाचना में फसल बचाने के लिए सिंचाई का खर्च बढ़ रहा है। रामगढ़ और फतेहगढ़ में चारागाहों की हरियाली कम होने से पशुपालकों को चारे और पानी की चिंता सताने लगी है। नाचना क्षेत्र के किसान मोहनलाल मेघवाल का कहना है कि जुलाई में बारिश देखकर ग्वार, मूंगफली, मूंग और मोठ बोई थी। बीज, खाद और मजदूरी पर खर्च किया। अब बारिश का अंतराल बढ़ने से खेत की नमी घट रही है। सिंचाई की सुविधा वाले किसान इंजन और डीजल का खर्च उठाकर फसल बचाने में जुटे हैं। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह अतिरिक्त खर्च बड़ी चुनौती है। फसल बचाने के लिए पानी चाहिए और पानी के लिए पैसा। ऐसे में किसान के सामने सबसे बड़ा डर उत्पादन घटने के साथ बढ़ती लागत का है।