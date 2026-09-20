jaisalmer: जोधपुर के पदयात्रियों से गूंजा पोकरण, बाबा के विवाह की रस्म अदा

पदयात्रियों के पड़ावस्थल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मैदान में गत दो दिनों से चहल-पहल रही। संघ की ओर से गत कई वर्षों से पोकरण में पड़ाव स्थल पर बाबा रामदेव के विवाह की रस्म अदा की जाती है। इसी के अंतर्गत संघ के सदस्यों ने शनिवार मध्यरात्रि में पड़ाव स्थल पर बाबा रामदेव के विवाह प्रसंग का आयोजन किया। इस दौरान कलाकारों ने बाबा रामदेव व राणी नैतलदे के रूप में स्वांग रचकर विवाह की रस्म निभाई। पूरी रात जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भजनों पर झूमते रहे। रविवार को महिलाओं ने हाथों पर मेहंदी रचाई। भजन गायकों ने दिनभर भजनों की प्रस्तुतियां दीं। इस संघ में एक अनूठी परंपरा है कि सभी पुरुष व महिलाएं खुद को भाई-बहन मानते हुए साथ चलते हैं और पोकरण में रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। रविवार को महिलाओं ने पुरुष पदयात्रियों की कलाई पर रक्षासूत्र बांधकर तीर्थस्थल पर धर्मभाई बनाने की रस्म निभाई। जोधपुर से पदयात्री संघों के साथ ही कपड़े के घोड़े लेकर श्रद्धालु रवाना होते हैं। पड़ाव स्थल पर ये घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे। रविवार को दो बड़े कपड़े के घोड़े भी पोकरण पहुंचे, जिनकी ऊंचाई 30 से 35 फीट थी।