jaisalmer: एसयूवी वॉशिंग को लेकर भिड़े दो गुट, गाड़ियों में तोड़फोड़

लाठी। जैसलमेर-रामदेवरा मार्ग पर खैतो़लाई के पास गत दिनों हुए सड़क हादसे के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस में दी रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले के पसुंद निवासी चैनाराम भील का पुत्र पोखरलाल (32) और उसका सालाजी भैरूलाल (29) मोटरसाइकिल से राजसमंद से बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जैसलमेर की ओर जा रहे थे। गत 31 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे जैसलमेर-रामदेवरा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 स्थित वाटर प्वाइंट के पास एक कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में पोखरलाल के पैर में गंभीर चोट आने से फ्रैक्चर हो गया, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं। वहीं भैरूलाल के पैर में भी फ्रैक्चर बताया गया है। हादसे के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में चैनाराम भील ने लाठी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।