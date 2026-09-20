20 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: एसयूवी वॉशिंग को लेकर भिड़े दो गुट, गाड़ियों में तोड़फोड़

जोधपुर रोड स्थित कार वॉशिंग सेंटर पर रविवार शाम दो गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट और वाहनों में तोड़फोड़ हुई। दो एसयूवी को आपस में टकराने के साथ दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी और मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त कर दी गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, एक गुट से जानकारी लेकर दूसरे गुट की तलाश में टीमें रवाना की गईं।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 20, 2026

pokaran news

पोकरण. गाड़ी में की गई तोड़फोड़ और मौके पर उपस्थित भीड़। पत्रिका

पोकरण. कस्बे में जोधपुर रोड पर स्थित एक कार वॉशिंग सेंटर पर रविवार शाम दो गुटों में हुई आपसी भिड़ंत के साथ वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। जिससे मौके पर भीड़ लग गई। रविवार शाम एक एसयूवी लेकर कुछ युवक जोधपुर रोड पर स्थित एक दुकान पर धुलवाने के लिए गए। इस दौरान दुकान संचालक व यहां खड़े कुछ लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कुछ देर में झगड़ा बढ़ गया और दोनों गुटों के लोग आपस में मारपीट करने लगे।

इस दौरान दो एसयूवी को आपस में टकराकर तोड़फोड़ की गई। साथ ही दुकान पर खड़ी स्कूटी, मोटरसाइकिल में भी तोड़फोड़ की गई। दोनों एसयूवी के फिल्मी तरीके से घुमाने, टायर बजाने और आपस में हुई मारपीट से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपड़ोस से एकत्रित हुए लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इस दौरान एक एसयूवी में सवार युवा मौके से भाग गए। थानाधिकारी मनीष सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। साथ ही पुलिस ने मौके पर उपस्थित एक गुट से घटना की जानकारी ली और दूसरे गुट की तलाश में टीमें रवाना की।


सड़क हादसे को लेकर पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

लाठी। जैसलमेर-रामदेवरा मार्ग पर खैतो़लाई के पास गत दिनों हुए सड़क हादसे के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस में दी रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले के पसुंद निवासी चैनाराम भील का पुत्र पोखरलाल (32) और उसका सालाजी भैरूलाल (29) मोटरसाइकिल से राजसमंद से बाबा रामदेव के दर्शन के लिए जैसलमेर की ओर जा रहे थे। गत 31 अगस्त की शाम करीब 6:30 बजे जैसलमेर-रामदेवरा मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग-11 स्थित वाटर प्वाइंट के पास एक कार चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में आकर उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में पोखरलाल के पैर में गंभीर चोट आने से फ्रैक्चर हो गया, जबकि शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आईं। वहीं भैरूलाल के पैर में भी फ्रैक्चर बताया गया है। हादसे के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में चैनाराम भील ने लाठी थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Sept 2026 08:44 pm

Published on:

20 Sept 2026 08:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: एसयूवी वॉशिंग को लेकर भिड़े दो गुट, गाड़ियों में तोड़फोड़

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जैसलमेर: दुर्लभ कैराकाल को रेडियो-कॉलर लगाकर प्राकृतिक अवास में छोड़ा

jaisalmer news
जैसलमेर

jaisalmer: नगरपरिषद में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान, मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना और विजेता की घोषणा

jaisalmer news letest
जैसलमेर

jaisalmer: जोधपुर के पदयात्रियों से गूंजा पोकरण, बाबा के विवाह की रस्म अदा

ramdevra jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: बारिश रूठी तो खेत सूखे, चरागाह उजड़े, जैसलमेर में गांवों पर दोहरी मार

jaisalmer nachan news
जैसलमेर

पूर्व मंत्री बीडी कल्ला की अफसरों को चेतावनी : सरकार बदली तो होगा ‘हिसाब’, निकाय चुनाव में गड़बड़ी का आरोप

BD Kalla
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.