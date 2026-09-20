jaisalmer: नगरपरिषद में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान, मतदान के तुरंत बाद होगी मतगणना और विजेता की घोषणा

जैसलमेर नगरपरिषद में शहर के प्रथम नागरिक यानी सभापति पद का ताज किसके सिर सजेगा, इसका फैसला सोमवार को होगा। भाजपा के विजय डांगरा और कांग्रेस के हाइब्रिड प्रत्याशी निर्मल पुरोहित के बीच सभापति पद के लिए सीधा मुकाबला है। 45 सदस्यों वाले नगरपरिषद बोर्ड में भाजपा ने 25 सीटें जीती हैं और इस तरह से स्पष्ट बहुमत उसके पाले में है। इसके अलावा जीते हुए 4 निर्दलीय पार्षदों में से भी 2 या 3 उसके खेमे में बताए जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने सभापति पद के पहले से दावेदार निर्मल पुरोहित पर ही वार्ड 33 में पराजय के बावजूद विश्वास जताया है। कांग्रेस के 16 पार्षद निर्वाचित हैं और एक-दो निर्दलीयों का साथ उन्हें मिला हुआ है। इस तरह की गणना में भाजपा की जीत साफ नजर आती है, लेकिन इसके बावजूद जहां भाजपा कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है और फूंक-फूंक कर कदम उठा रही है, वहीं कांग्रेस के नेता आत्मविश्वास का प्रदर्शन करते हुए मुकाबले में रोमांच भरे हुए हैं। सोमवार को नगरपरिषद कार्यालय में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सभापति पद के लिए पार्षद मतदान करेंगे और उसके तुरंत बाद मतों की गणना कर विजेता की घोषणा की जाएगी। चुनाव के मौके पर नगरपरिषद कार्यालय और उसके पास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। चुनाव के चलते बड़ी तादाद में राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों सहित आमजन के उमडऩे की संभावना के चलते यातायात की विशेष व्यवस्था भी की जाएगी।