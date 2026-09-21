पाली मेयर चुनाव मतदान के बीच बड़ी खबर, 2 निर्दलीय पार्षदों के पास मिले हिडन कैमरे

मतदान के बाद कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की हलचल तेज हो गई। राकेश भाटी के साथ कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर कुल 26 पार्षद मतदान करने के बाद बाहर निकले। मतदान के बाद सभी 26 पार्षद एक साथ प्रदीप के घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं, कांग्रेस पार्षद अनामिका अकेले ही मतदान स्थल से बाहर निकलीं और अलग दिशा में रवाना हुईं। पार्षदों के एक साथ प्रदीप के घर जाने से चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।