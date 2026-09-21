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पाली मेयर चुनाव मतदान के बीच बड़ी खबर, 2 निर्दलीय पार्षदों के पास मिले हिडन कैमरे

पाली महापौर चुनाव में भाजपा की नमिता बुबकिया, कांग्रेस की सुमित्रा जैन और निर्दलीय राजबाला हिंगड़ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 65 पार्षद मतदान करेंगे।
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पाली

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Arvind Rao

Sep 21, 2026

pali mayor election election

कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा जैन और BJP प्रत्याशी नमिता बुबकिया (पत्रिका फोटो)

Pali Mayor Election 2026: पाली नगर निगम में महापौर पद के लिए सोमवार को मतदान जारी है। महापौर की कुर्सी के लिए भाजपा की नमिता बुबकिया, कांग्रेस की सुमित्रा जैन और कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय मैदान में उतरीं राजबाला हिंगड़ के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। नगर निगम के 65 पार्षद मतदान कर नए महापौर का चुनाव कर रहे हैं।

मतदान से पहले तीनों प्रत्याशियों ने पार्षदों का समर्थन जुटाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। सोमवार सुबह भाजपा प्रत्याशी नमिता बुबकिया और कांग्रेस प्रत्याशी सुमित्रा जैन अकेले नगर निगम पहुंचीं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी राजबाला हिंगड़ पार्षदों के साथ नगर निगम पहुंचीं।

सुमित्रा जैन के समर्थन में कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों का एक समूह नगर निगम पहुंचा। सुबह करीब 9:30 बजे कांग्रेस के 27 पार्षद एक साथ नगर निगम पहुंचे। इसके बाद करीब 9:47 बजे निर्दलीय पार्षद मरियम पिंटू हिंगड़ के साथ पहुंचीं। वहीं अन्य निर्दलीय पार्षद भी प्रदीप हिंगड़ के साथ नगर निगम पहुंचे।

निर्दलीय पार्षदों पर नजर

महापौर चुनाव में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका अहम मानी जा रही है। तीन प्रत्याशियों के मैदान में होने के कारण चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने पक्ष में अधिक से अधिक पार्षदों का समर्थन जुटाने की कोशिश में हैं।

फिलहाल, नगर निगम में पार्षद मतदान कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतगणना होगी और इसके साथ ही पाली को नया महापौर मिल जाएगा। अब सभी की नजरें मतदान के आंकड़ों और मतगणना के बाद सामने आने वाले परिणाम पर टिकी हैं।

किसके पक्ष में जाएगा निर्दलीयों का रुख?

पाली के महापौर चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा निर्दलीय पार्षदों के रुख को लेकर है। भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबले में निर्दलीय प्रत्याशी राजबाला हिंगड़ की मौजूदगी ने चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में मतदान के बाद आने वाला परिणाम ही साफ करेगा कि 65 पार्षदों ने महापौर की कुर्सी के लिए किसके पक्ष में अपना मत दिया।

राकेश भाटी के साथ 26 पार्षद मतदान के बाद निकले

मतदान के बाद कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों की हलचल तेज हो गई। राकेश भाटी के साथ कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर कुल 26 पार्षद मतदान करने के बाद बाहर निकले। मतदान के बाद सभी 26 पार्षद एक साथ प्रदीप के घर की तरफ रवाना हो गए। वहीं, कांग्रेस पार्षद अनामिका अकेले ही मतदान स्थल से बाहर निकलीं और अलग दिशा में रवाना हुईं। पार्षदों के एक साथ प्रदीप के घर जाने से चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है।

पाली नगर निगम में महापौर के लिए वोटिंग के दौरान प्रवेश करते दो निर्दलीय पार्षदों के पास हिडन कैमरे मिले। पुलिस ने तलाशी के दौरान जब्त किया।

पाली मेयर चुनाव में सुमित्रा या नमिता? निर्दलीयों के पाले में क्यों है सत्ता की चाबी, क्या बागी बिगाड़ेंगे BJP-कांग्रेस का खेल?

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Updated on:

21 Sept 2026 11:42 am

Published on:

21 Sept 2026 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / पाली मेयर चुनाव मतदान के बीच बड़ी खबर, 2 निर्दलीय पार्षदों के पास मिले हिडन कैमरे

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