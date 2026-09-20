पाली में हत्या का आरोपी 24 साल बाद अहमदाबाद से गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए कर रहा था मजदूरी

पाली। जिले में वर्ष 2002 में हुई युवक की हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 24 साल बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान बनासकांठा के उचरपी गांव निवासी दिनेश देसाई (54) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, वह अपनी पहचान छिपाकर अहमदाबाद के वेजलपुर इलाके में रह रहा था। राजस्थान पुलिस ने आरोपी पर पांच हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा था।