पाली मेयर चुनाव में सुमित्रा या नमिता? निर्दलीयों के पाले में क्यों है सत्ता की चाबी, क्या बागी बिगाड़ेंगे BJP-कांग्रेस का खेल?

महापौर पद के नामांकन के साथ ही चुनावी तस्वीर और दिलचस्प हो गई है। 65 सदस्यीय नगर निगम में महापौर चुनने के लिए 33 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। कांग्रेस 29 पार्षदों के साथ सबसे बड़ा दल है और बहुमत के आंकड़े से महज चार कदम दूर है। बीजेपी के पास 21 पार्षद हैं, जबकि 15 निर्दलीय पार्षदों के रुख पर अब चुनाव का गणित टिका है। नामांकन के बाद दोनों प्रमुख दलों के सामने अपने पार्षदों को एकजुट रखने के साथ निर्दलीयों को साधने की चुनौती है।