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पाली

Pali Nikay Chunav Results: पाली में कांग्रेस 29, भाजपा 21 और निर्दलीय 15 सीटों पर जीते, अब बोर्ड की चाबी निर्दलीयों के हाथ

Pali Nikay Chunav Results 2026: पाली नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 29 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि भाजपा को 21 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली हैं। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है।
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पाली

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Rakesh Mishra

Sep 14, 2026

Pali Nikay Chunav Results 2026

Pali Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)

Pali Nikay Chunav Results 2026: पाली नगर निगम की काउंटिंग पूरी हो गई है। इसमें कांग्रेस को 29 वार्ड, भाजपा को 21 और निर्दलीय को 15 सीटें मिली हैं। अब निर्दलीय ही तय करेंगे कि पाली में किसका बोर्ड बनेगा। बता दें कि पाली नगर निगम से 244 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा के 64, कांग्रेस के 59 प्रत्याशी, 118 निर्दलीय और 3 आरएलपी, आप और बाप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे।

पाली नगर निगम

वार्डकांग्रेस प्रत्याशीभाजपा प्रत्याशीजीत
1गजेंद्र सिंह मंडलीशारदा बोहराबीजेपी
2नीलम बिड़लामानवेन्द्रसिंहबीजेपी
3कोमल मुरजानीतेजसिंह चौहानबीजेपी
4दिलीप ओडअरविंदमनीष (निर्दलीय)
5विनोद मोदीमूल सिंह भाटीबीजेपी
6विष्णु कुमावतनरेशबीजेपी
7कांग्रेस का खारिजपानी देवीबीजेपी
8उर्मिला कंवरहेतल कंवरकांग्रेस
9उषा दहियारजनीबीजेपी
10नरपतराम दयालकांग्रेस
11लीला चौधरीसुमित्राशबनम निर्दलीय
12इंद्रा-मनीष राठौड़बलवीरअसलम निर्दलीय
13कांग्रेस का खारिजयोगेंद्र वर्माबीजेपी
14कांग्रेस का खारिजप्रियंका शर्मानिर्मल कुमार (निर्दलीय)
15सुनील रामावतललित प्रीतमानीबीजेपी
16पूरण कुमारीकौशल्या देवीकांग्रेस
17प्रकाश कुमारलालपुरीसुलेमान (निर्दलीय)
18सिमरन बानोशारदा गौड़मरियम (निर्दलीय)
19ओमा चौधरीदुर्गारामओटाराम (निर्दलीय)
20नगेंद्र सिंहमाधोराम गुर्जरअब्दुल (निर्दलीय)
21जीवराज बोराणानवीन वागोरियाबीजेपी
22राधा देवीअनीषाकांग्रेस
23शीलाखुशबू लोढ़ाकांग्रेस
24बाबूलालसुल्तान सिंहकांग्रेस
25मोहम्मद हाकिमशंकरलालशाहिद (निर्दलीय)
26कांग्रेस का खारिजशिवप्रकाशकुसुम सोनी (निर्दलीय)
27रमेश चावलानरपतरामकांग्रेस
28यास्मीन बानोघनश्यामरईस अली (निर्दलीय)
29शाहिना बानोसुल्ताना बानोकांग्रेस
30शहनाज बानोसुनीतारशीदा बानो (निर्दलीय)
31कमल अग्रवालकमलेश सोनीकांग्रेस
32राकेश भाटीपूर्णिमाकांग्रेस
33सोहनलालनमिता बुबकियाबीजेपी
34सुमित्रा जैनप्रीति संचेतीकांग्रेस
35नजमाशाहिना बानोकांग्रेस
36कांग्रेस का खारिजशेर मोहम्मदराशिदा बानो (निर्दलीय)
37मेहबूब टीमोहम्मद जावेदकांग्रेस
38राजबाला हिंगड़नयनश्री जैनकांग्रेस
39अनामिकापीयूष शर्माकांग्रेस
40कांग्रेस प्रत्याशी नहींनवरतन कंवर(निर्दलीय)
41सोहनसिंह रावलुंबाराम चौधरी(निर्दलीय)
42विक्रम चंदानीनरेश पंवारबीजेपी
43मोनिकाअंजू-दिलीप चौधरीबीजेपी
44मोइनुद्दीनकमलेश कुमारकांग्रेस
45भैराराम गुर्जरललित शर्माकांग्रेस
46बेबी देवीदिनेश कुमारबीजेपी
47शिवजी सिंह जेतावतविक्रमपालसिंहबीजेपी
48कृष्णा सांसीभाजपा का खारिजकांग्रेस
49सीतादेवीकैलमकांग्रेस
50ज्योतिप्रियंका गौड़कांग्रेस
51नरेश कुमारजसोदाकांग्रेस
52मुकेश देवासीराहुल मेवाड़ा (मालवीया)कांग्रेस
53कालूरामजमनादास वैष्णवकांग्रेस
54गुड्डीमधु पंवारभाजपा
55राकेश प्रजापतजोगेंद्रसिंह राजपुरोहितभाजपा
56प्रकाश मेघवालमुकेश गोस्वामीभाजपा
57संतोषलक्ष्मी साहूकांग्रेस
58शशिलतासुंदरकांग्रेस
59पायलमुन्नी देवीभाजपा
60उषागायत्री देवीकांग्रेस
61सत्यनारायणपदमसिंहभाजपा
62राजेंद्रपालगणपत मेघवालकांग्रेस
63भंवरलालउमेशकांग्रेस
64घनश्याम पंवारछगनलालभाजपा
65सुरेंद्र मीणामनीषकांग्रेस

Jaisalmer Election Result 2026: जैसलमेर नगर परिषद चुनाव, 25 वार्डों में भाजपा की जीत, कांग्रेस के खाते में 14

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Updated on:

14 Sept 2026 11:45 am

Published on:

14 Sept 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Pali / Pali Nikay Chunav Results: पाली में कांग्रेस 29, भाजपा 21 और निर्दलीय 15 सीटों पर जीते, अब बोर्ड की चाबी निर्दलीयों के हाथ

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