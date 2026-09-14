Pali Nikay Chunav Results: पाली में कांग्रेस 29, भाजपा 21 और निर्दलीय 15 सीटों पर जीते, अब बोर्ड की चाबी निर्दलीयों के हाथ

Pali Nikay Chunav Result 2026 (Photo-Patrika)
Pali Nikay Chunav Results 2026: पाली नगर निगम की काउंटिंग पूरी हो गई है। इसमें कांग्रेस को 29 वार्ड, भाजपा को 21 और निर्दलीय को 15 सीटें मिली हैं। अब निर्दलीय ही तय करेंगे कि पाली में किसका बोर्ड बनेगा। बता दें कि पाली नगर निगम से 244 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। भाजपा के 64, कांग्रेस के 59 प्रत्याशी, 118 निर्दलीय और 3 आरएलपी, आप और बाप पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे।
|वार्ड
|कांग्रेस प्रत्याशी
|भाजपा प्रत्याशी
|जीत
|1
|गजेंद्र सिंह मंडली
|शारदा बोहरा
|बीजेपी
|2
|नीलम बिड़ला
|मानवेन्द्रसिंह
|बीजेपी
|3
|कोमल मुरजानी
|तेजसिंह चौहान
|बीजेपी
|4
|दिलीप ओड
|अरविंद
|मनीष (निर्दलीय)
|5
|विनोद मोदी
|मूल सिंह भाटी
|बीजेपी
|6
|विष्णु कुमावत
|नरेश
|बीजेपी
|7
|कांग्रेस का खारिज
|पानी देवी
|बीजेपी
|8
|उर्मिला कंवर
|हेतल कंवर
|कांग्रेस
|9
|उषा दहिया
|रजनी
|बीजेपी
|10
|नरपत
|राम दयाल
|कांग्रेस
|11
|लीला चौधरी
|सुमित्रा
|शबनम निर्दलीय
|12
|इंद्रा-मनीष राठौड़
|बलवीर
|असलम निर्दलीय
|13
|कांग्रेस का खारिज
|योगेंद्र वर्मा
|बीजेपी
|14
|कांग्रेस का खारिज
|प्रियंका शर्मा
|निर्मल कुमार (निर्दलीय)
|15
|सुनील रामावत
|ललित प्रीतमानी
|बीजेपी
|16
|पूरण कुमारी
|कौशल्या देवी
|कांग्रेस
|17
|प्रकाश कुमार
|लालपुरी
|सुलेमान (निर्दलीय)
|18
|सिमरन बानो
|शारदा गौड़
|मरियम (निर्दलीय)
|19
|ओमा चौधरी
|दुर्गाराम
|ओटाराम (निर्दलीय)
|20
|नगेंद्र सिंह
|माधोराम गुर्जर
|अब्दुल (निर्दलीय)
|21
|जीवराज बोराणा
|नवीन वागोरिया
|बीजेपी
|22
|राधा देवी
|अनीषा
|कांग्रेस
|23
|शीला
|खुशबू लोढ़ा
|कांग्रेस
|24
|बाबूलाल
|सुल्तान सिंह
|कांग्रेस
|25
|मोहम्मद हाकिम
|शंकरलाल
|शाहिद (निर्दलीय)
|26
|कांग्रेस का खारिज
|शिवप्रकाश
|कुसुम सोनी (निर्दलीय)
|27
|रमेश चावला
|नरपतराम
|कांग्रेस
|28
|यास्मीन बानो
|घनश्याम
|रईस अली (निर्दलीय)
|29
|शाहिना बानो
|सुल्ताना बानो
|कांग्रेस
|30
|शहनाज बानो
|सुनीता
|रशीदा बानो (निर्दलीय)
|31
|कमल अग्रवाल
|कमलेश सोनी
|कांग्रेस
|32
|राकेश भाटी
|पूर्णिमा
|कांग्रेस
|33
|सोहनलाल
|नमिता बुबकिया
|बीजेपी
|34
|सुमित्रा जैन
|प्रीति संचेती
|कांग्रेस
|35
|नजमा
|शाहिना बानो
|कांग्रेस
|36
|कांग्रेस का खारिज
|शेर मोहम्मद
|राशिदा बानो (निर्दलीय)
|37
|मेहबूब टी
|मोहम्मद जावेद
|कांग्रेस
|38
|राजबाला हिंगड़
|नयनश्री जैन
|कांग्रेस
|39
|अनामिका
|पीयूष शर्मा
|कांग्रेस
|40
|कांग्रेस प्रत्याशी नहीं
|नवरतन कंवर
|(निर्दलीय)
|41
|सोहनसिंह राव
|लुंबाराम चौधरी
|(निर्दलीय)
|42
|विक्रम चंदानी
|नरेश पंवार
|बीजेपी
|43
|मोनिका
|अंजू-दिलीप चौधरी
|बीजेपी
|44
|मोइनुद्दीन
|कमलेश कुमार
|कांग्रेस
|45
|भैराराम गुर्जर
|ललित शर्मा
|कांग्रेस
|46
|बेबी देवी
|दिनेश कुमार
|बीजेपी
|47
|शिवजी सिंह जेतावत
|विक्रमपालसिंह
|बीजेपी
|48
|कृष्णा सांसी
|भाजपा का खारिज
|कांग्रेस
|49
|सीतादेवी
|कैलम
|कांग्रेस
|50
|ज्योति
|प्रियंका गौड़
|कांग्रेस
|51
|नरेश कुमार
|जसोदा
|कांग्रेस
|52
|मुकेश देवासी
|राहुल मेवाड़ा (मालवीया)
|कांग्रेस
|53
|कालूराम
|जमनादास वैष्णव
|कांग्रेस
|54
|गुड्डी
|मधु पंवार
|भाजपा
|55
|राकेश प्रजापत
|जोगेंद्रसिंह राजपुरोहित
|भाजपा
|56
|प्रकाश मेघवाल
|मुकेश गोस्वामी
|भाजपा
|57
|संतोष
|लक्ष्मी साहू
|कांग्रेस
|58
|शशिलता
|सुंदर
|कांग्रेस
|59
|पायल
|मुन्नी देवी
|भाजपा
|60
|उषा
|गायत्री देवी
|कांग्रेस
|61
|सत्यनारायण
|पदमसिंह
|भाजपा
|62
|राजेंद्रपाल
|गणपत मेघवाल
|कांग्रेस
|63
|भंवरलाल
|उमेश
|कांग्रेस
|64
|घनश्याम पंवार
|छगनलाल
|भाजपा
|65
|सुरेंद्र मीणा
|मनीष
|कांग्रेस
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