Jaisalmer Election Result 2026: जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका के लिए मतगणना जारी, जानें किसकी हुई जीत

शहर में सुरक्षा के लिए चार मोबाइल पार्टियां और सात फिक्स पिकेट्स तैनात हैं। मोबाइल पार्टियों में तीन-तीन आरक्षक हैं। फिक्स पिकेट्स पर सहायक उप निरीक्षक स्तर के प्रभारी के साथ तीन कांस्टेबल तैनात हैं। सभी ड्यूटी प्वाइंट प्रभारियों को हैंडसेट उपलब्ध करवाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए मतगणना स्थल पर एक फायर ब्रिगेड और एक एम्बुलेंस लगाई गई है। साथ ही तीन रिजर्व पुलिस पार्टियां भी तैनात हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मौके पर भेजा जा सकेगा। पुलिस और प्रशासन की निगरानी मतगणना के दौरान ही नहीं, परिणामों के बाद भी जारी रहेगी।