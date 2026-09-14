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Jaisalmer Election Result 2026: जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका के लिए मतगणना जारी, जानें किसकी हुई जीत

Election Results 2026: जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह आठ बजे शुरू हो गई। मतगणना के साथ दोनों निकायों के वार्डों के चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं।
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जैसलमेर

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Rakesh Mishra

Sep 14, 2026

Election Results 2026

मतगणना करती टीम। फोटो- पत्रिका

Jaisalmer Election Result: नगर निकाय चुनाव-2026 के तहत जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका के चुनाव परिणाम सामने आने लगे हैं। गौरतलब है कि दोनों निकायों की मतगणना राजकीय एसबीके महाविद्यालय, जैसलमेर में सुबह 8 बजे शुरू हो चुकी है। जैसलमेर नगर परिषद की गणना कक्ष संख्या 54 और पोकरण नगरपालिका की गणना कक्ष संख्या 51 में चल रही है। परिणामों के साथ दोनों शहरों के वार्डों में मतदाताओं के फैसले की तस्वीर साफ हो जाएगी।

रिजल्ट अपडेट

नगरपालिका - पोकरण
वार्ड- 7
पार्टी - कांग्रेस
उम्मीदवार का नाम - कल्पना रंगा

वार्ड- 8
पार्टी - भाजपा
उम्मीदवार का नाम - विमला गांधी

वार्ड- 9
पार्टी - निर्दलीय
उम्मीदवार का नाम - भंवर नागौरा

वार्ड- 10
पार्टी - भाजपा
उम्मीदवार का नाम - हुक्मीचंद

वार्ड- 11
पार्टी - कांग्रेस
उम्मीदवार का नाम - मधुबाला

वार्ड- 12
पार्टी - भाजपा
उम्मीदवार का नाम - शोभा व्यास

जैसलमेर
वार्ड संख्या 9 - भाजपा
वार्ड संख्या 10 - कांग्रेस

मतगणना को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रखने के लिए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा का विस्तृत खाका तैयार किया है। पूरे जिले में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश सांखला संभाल रहे हैं। उनके साथ वृत्ताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह इन्दा और कोतवाली थानाधिकारी प्रेमाराम तैनात हैं।

प्रवेश पर कड़ी निगरानी

मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। मतगणना कक्षों की सुरक्षा वृत्ताधिकारी नाचना किशनसिंह के नेतृत्व में है। परिसर में सादा वर्दी और वर्दीधारी पुलिसकर्मी तैनात है। अधिकृत कार्मिकों, अभिकर्ताओं और पासधारकों को जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। आमजन और अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहा। कॉलेज के मुख्य द्वार पर जिला विशेष शाखा का सादा वस्त्र स्टाफ तैनात है। कॉलेज का दूसरा द्वार बंद रहा। नमस्ते चौराहे से यूनियन चौराहे तक भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।

मार्गों पर बेरिकेडिंग, वाहनों पर रोक

मतगणना दिवस पर सुबह 5:30 बजे से नमस्ते सर्किल से शहीद जयसिंह सर्किल तक अनधिकृत वाहनों का प्रवेश रोका गया। इससे जुड़ने वाले रास्तों पर भी पुलिस बल तैनात रहा। सड़क किनारे पार्किंग पर रोक रही। अभ्यर्थियों और अभिकर्ताओं के वाहनों के लिए एसबीके महाविद्यालय के सामने आईजीएनपी कॉलोनी में पार्किंग निर्धारित की गई है। महाविद्यालय परिसर में केवल अधिकृत अधिकारियों के वाहन ही निर्धारित क्षेत्र तक पहुंच सकेंगे।

शहर में लगातार निगरानी

शहर में सुरक्षा के लिए चार मोबाइल पार्टियां और सात फिक्स पिकेट्स तैनात हैं। मोबाइल पार्टियों में तीन-तीन आरक्षक हैं। फिक्स पिकेट्स पर सहायक उप निरीक्षक स्तर के प्रभारी के साथ तीन कांस्टेबल तैनात हैं। सभी ड्यूटी प्वाइंट प्रभारियों को हैंडसेट उपलब्ध करवाए गए हैं। आपात स्थिति के लिए मतगणना स्थल पर एक फायर ब्रिगेड और एक एम्बुलेंस लगाई गई है। साथ ही तीन रिजर्व पुलिस पार्टियां भी तैनात हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर तत्काल मौके पर भेजा जा सकेगा। पुलिस और प्रशासन की निगरानी मतगणना के दौरान ही नहीं, परिणामों के बाद भी जारी रहेगी।

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Updated on:

14 Sept 2026 09:37 am

Published on:

14 Sept 2026 09:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Election Result 2026: जैसलमेर नगर परिषद और पोकरण नगरपालिका के लिए मतगणना जारी, जानें किसकी हुई जीत

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