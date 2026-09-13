jaisalmer:  रेगिस्तान में भाषाओं का संगम, पर्यटन बाजार की साझा जुबान बनी हिंदी

जैसलमेर. जैसलमेर आने वाला पर्यटक अपनी भाषा साथ लेकर आता है, लेकिन यहां पहुंचते ही बातचीत का तरीका बदल जाता है। कोई पंजाबी में बात करता है, कोई गुजराती में, कोई मराठी या बंगाली में और दक्षिण भारत से आने वाला पर्यटक अपनी क्षेत्रीय भाषा में। इसके बावजूद होटल के काउंटर से लेकर टैक्सी की सीट, गाइड के साथ किले की गलियों और बाजार में खरीदारी तक पहुंचते-पहुंचते हिंदी सबसे सहज साझा माध्यम बन जाती है। यही जैसलमेर के पर्यटन की एक ऐसी तस्वीर है, जिस पर आमतौर पर नजर नहीं जाती। यहां हिंदी केवल संपर्क की भाषा नहीं रही, बल्कि पर्यटन से जुड़े छोटे-बड़े कारोबार की व्यावहारिक कार्यभाषा बन गई है। पर्यटक को क्या चाहिए, कहां जाना है, कितना किराया है, क्या खरीदना है और स्थानीय संस्कृति को कैसे समझना है—इन सवालों के जवाब अक्सर हिंदी में मिलते हैं।