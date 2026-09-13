jaisalmer:  रेगिस्तान में भाषाओं का संगम, पर्यटन बाजार की साझा जुबान बनी हिंदी

जैसलमेर. पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने पहुंचे सैलानी। पत्रिका
जैसलमेर. जैसलमेर आने वाला पर्यटक अपनी भाषा साथ लेकर आता है, लेकिन यहां पहुंचते ही बातचीत का तरीका बदल जाता है। कोई पंजाबी में बात करता है, कोई गुजराती में, कोई मराठी या बंगाली में और दक्षिण भारत से आने वाला पर्यटक अपनी क्षेत्रीय भाषा में। इसके बावजूद होटल के काउंटर से लेकर टैक्सी की सीट, गाइड के साथ किले की गलियों और बाजार में खरीदारी तक पहुंचते-पहुंचते हिंदी सबसे सहज साझा माध्यम बन जाती है। यही जैसलमेर के पर्यटन की एक ऐसी तस्वीर है, जिस पर आमतौर पर नजर नहीं जाती। यहां हिंदी केवल संपर्क की भाषा नहीं रही, बल्कि पर्यटन से जुड़े छोटे-बड़े कारोबार की व्यावहारिक कार्यभाषा बन गई है। पर्यटक को क्या चाहिए, कहां जाना है, कितना किराया है, क्या खरीदना है और स्थानीय संस्कृति को कैसे समझना है—इन सवालों के जवाब अक्सर हिंदी में मिलते हैं।
जैसलमेर की पर्यटन अर्थव्यवस्था देश की भाषाई विविधता का सीधा प्रतिबिंब है। अलग-अलग राज्यों से आने वाले पर्यटकों की मातृभाषा अलग है, लेकिन स्थानीय सेवा लेने के लिए किसी एक साझा माध्यम की जरूरत पड़ती है। यहीं हिंदी सबसे उपयोगी कड़ी बनकर सामने आती है। होटल में कमरा लेने से लेकर स्थानीय घूमने का कार्यक्रम तय करने तक संवाद सहज रहता है। गाइड इतिहास और लोककथाएं हिंदी में समझाता है। टैक्सी चालक रास्ते और किराए की जानकारी देता है। हस्तशिल्प कारोबारी उत्पाद और कीमत समझाता है। खानपान कारोबारी भोजन की पसंद पूछता है। यानी भाषा यहां संस्कृति से आगे बढ़कर कारोबार की जरूरत बन चुकी है।
होटल: बुकिंग, चेक-इन और स्थानीय पर्यटन जानकारी का संवाद।
गाइड: किला, इतिहास, संस्कृति और लोककथाओं की व्याख्या।
टैक्सी: रास्ता, किराया, समय और पर्यटन स्थलों की जानकारी।
हस्तशिल्प बाजार: उत्पाद की पहचान, कीमत और मोलभाव।
खानपान: भोजन की पसंद, सामग्री और स्थानीय व्यंजनों की जानकारी।
स्थानीय सेवाएं: पर्यटक की जरूरत समझकर तत्काल समाधान।
पर्यटन में भाषा केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है। यह भरोसा बनाने का जरिया भी है। पर्यटक जब अपनी जरूरत स्थानीय व्यक्ति को आसानी से समझा पाता है और सामने वाला उसी भाषा में जवाब देता है तो खरीदारी, यात्रा और सेवा लेने का अनुभव सरल हो जाता है। जैसलमेर में यही सहजता पर्यटन कारोबार की रोजमर्रा की गति बढ़ाती है। पर्यटक अलग राज्य से आता है, लेकिन स्थानीय बाजार में उसे संवाद के लिए किसी औपचारिक भाषाई व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती।
भाषाई विविधता वाले पर्यटन शहरों में साझा भाषा कारोबार की लागत और दूरी दोनों घटाती है। हिंदी का सबसे बड़ा व्यावहारिक लाभ यह है कि अलग-अलग भाषाई पृष्ठभूमि वाले पर्यटक और स्थानीय सेवा प्रदाता बिना अतिरिक्त मध्यस्थ के संवाद कर लेते हैं। इससे सुविधा, भरोसा और सेवा की गति बढ़ती है। जैसलमेर में हिंदी का यह स्वरूप पर्यटन की सामाजिक एकता के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।
-सुमेरसिंह राजपुरोहित, वरिष्ठ पर्यटन विशेषज्ञ
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