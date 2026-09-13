jaisalmer: पैलेस ऑन व्हील्स का सफर शुरू, साल के पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची

जैसलमेर. दुनिया की सबसे आरामदायक ट्रेनों की रैंकिंग में अहम स्थान रखने वाली पैलेस ऑन व्हील्स वर्तमान पर्यटन सीजन में पहले फेरे के अंतर्गत रविवार को जैसलमेर पहुंची। निर्धारित समय पर सुबह जैसलमेर रेलवे स्टेशन पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स में सवार सैलानियों का प्लेटफार्म पर उतरने के दौरान लोक कलाकारों ने ढोल-ढमाकों व नृत्य की छटा बिखेरते हुए पारम्परिक ढंग से स्वागत किया। उनका स्वागत करने वालों में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोग भी शामिल थे। मरु संस्कृति से जुड़ी स्वर लहरियों के साथ लोक कलाकारों ने नृत्य की बानगी पेश करते हुए देशी-विदेशी सैलानियों को उनके खास होने का अहसास करवाया। पहले फेरे में टे्रन में कुल 77 पर्यटक आए। इनमें भारत के 66, अमेरिका के 7, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के 2-2 पर्यटक शामिल थे। जैसलमेर पहुंचने पर सैलानियों का लोक कलाकारों ने तिलक व माल्यार्पण के साथ पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया, जिससे वे रोमांचित नजर आए।