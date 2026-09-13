13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: ईवीएम खुलते ही तय होगा, जैसलमेर में अगली राजनीतिक पारी किन चेहरों की होगी

14 सितंबर की मतगणना तय करेगी कि स्थानीय राजनीति में अगले दौर का प्रभाव किन चेहरों के पास रहेगा। 44 वार्डों के नतीजे कुछ प्रत्याशियों के लिए परिषद तक पहुंचने से आगे राजनीतिक पहचान का नया रास्ता खोलेंगे। नतीजों से यह भी साफ होगा कि किसकी ताकत संगठन रहा और किसने व्यक्तिगत पकड़ के दम पर बाजी मारी।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Sep 13, 2026

sbk collage jaisalmer

एसबीके कॉलेज जैसलमेर

जैसलमेर। नगर निकाय चुनाव की 14 सितंबर को होने वाली मतगणना इस बार सिर्फ पार्षदों की सूची तैयार नहीं करेगी, ईवीएम से निकलने वाले वोट यह भी तय करेंगे कि जैसलमेर की स्थानीय राजनीति में अगले दौर का प्रभाव किन चेहरों के पास रहेगा। 44 वार्डों के फैसले में कुछ नाम परिषद तक सीमित रहेंगे, जबकि कुछ के लिए यह जीत राजनीतिक पहचान को अगले स्तर तक ले जाने का लॉन्चपैड बन सकती है। इस चुनाव की खास बात यह है कि कई वार्डों में मुकाबला पार्टी के पारंपरिक वोट से ज्यादा प्रत्याशी की अपनी पकड़ पर टिका रहा है। मतगणना के बाद यही पता चलेगा कि किसने संगठन के भरोसे वोट हासिल किए और किसने अपने व्यक्तिगत संपर्क को चुनावी ताकत में बदला।

जीत का अंतर खोलेगा उम्मीदवार की असली ताकत का हिसाब

सिर्फ जीत दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। जीत का अंतर भी राजनीतिक संदेश देगा। बड़ी बढ़त से जीतने वाला प्रत्याशी यह दावा मजबूत कर सकेगा कि उसके पास वार्ड में स्वतंत्र जनाधार है। वहीं बेहद करीबी मुकाबले में मिली जीत यह संकेत दे सकती है कि भविष्य में उसी क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रहने वाली है।

पूर्व पार्षदों और पुराने राजनीतिक परिवारों के लिए भी यही परीक्षा है। दोबारा जीत उनकी जमीनी पकड़ को प्रमाणित करेगी, जबकि हार लंबे समय से बने राजनीतिक प्रभाव पर सवाल खड़े कर सकती है।

इन संकेतों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

- नया जनाधार: पहली बार मैदान में उतरे चेहरे कितने वोटों के साथ स्थापित होते हैं।

- पुरानी पकड़: पूर्व पार्षद अपने पुराने वार्ड में प्रभाव बरकरार रख पाते हैं या नहीं।

- बागी ताकत: पार्टी से अलग हुए उम्मीदवार कितने समीकरणों को प्रभावित करते हैं।

- युवा उभार: युवा प्रत्याशी कितने वार्डों में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत करते हैं।

- महिला प्रभाव: महिला प्रत्याशियों की जीत स्थानीय नेतृत्व में उनकी भूमिका बढ़ाती है।

- जीत का अंतर: करीबी और एकतरफा परिणामों का राजनीतिक अर्थ अलग-अलग सामने आएगा।

निर्दलीय जीते तो दलों के सामने खड़ा होगा बड़ा सवाल

निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कई बार स्थानीय समीकरणों का सबसे अनिश्चित हिस्सा साबित होते हैं। यदि कोई निर्दलीय मजबूत पार्टी उम्मीदवारों को हराकर परिषद में पहुंचता है तो यह केवल एक सीट का परिणाम नहीं होगा।

ऐसे परिणाम भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने स्थानीय संगठन, उम्मीदवार चयन और वार्ड स्तर की रणनीति पर पुनर्विचार का संकेत देंगे। खासकर वे चेहरे चर्चा में आएंगे, जिन्होंने बिना पार्टी के औपचारिक सहारे चुनावी आधार खड़ा किया।

युवा चेहरों की जीत ....नई राजनीति

इस चुनाव में युवा प्रत्याशियों की सफलता का असर परिषद की वर्तमान संरचना से आगे जा सकता है। यदि नए चेहरे मजबूत मतों से जीतते हैं तो दलों के पास भविष्य के लिए तैयार राजनीतिक विकल्प बढ़ेंगे। महिला प्रत्याशियों के मामले में भी परिणाम इसी तरह पढ़े जाएंगे। जीतने वाली महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता आगे केवल वार्ड तक रहती है या शहर स्तर पर बढ़ती है, यह परिषद की अगली राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत होगा।

एक्सपर्ट व्यू | राजनीतिक क्षमता का टेस्ट

स्थानीय राजनीति में निकाय चुनाव किसी नेता के लिए सबसे सीधा जनसंपर्क परीक्षण होता है। यहां मतदाता प्रत्याशी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है और वार्ड की रोजमर्रा की समस्याओं के आधार पर भी निर्णय करता है। जिन चेहरों को मजबूत व्यक्तिगत समर्थन मिलता है, उनके लिए यह जीत भविष्य की राजनीति का आधार बन सकती है। परिणामों में ऐसे चेहरों की पहचान दलों के लिए सीट संख्या जितनी ही महत्वपूर्ण होगी।

-शैलेष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 08:49 pm

Published on:

13 Sept 2026 08:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: ईवीएम खुलते ही तय होगा, जैसलमेर में अगली राजनीतिक पारी किन चेहरों की होगी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: पैलेस ऑन व्हील्स का सफर शुरू, साल के पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची

jaisalmer news
जैसलमेर

jaisalmer:  रेगिस्तान में भाषाओं का संगम, पर्यटन बाजार की साझा जुबान बनी हिंदी

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: 100 रुपए किलो में बिकना था 600 किलो संदिग्ध मावा

jaisalmer
जैसलमेर

jaisalmer: मंगला आरती के साथ शुरू हुआ बाबा रामदेव का 642वां भादवा मेला, 3-4 किमी लंबी कतारों में उमड़े श्रद्धालु

ramdevra mela jaisalmer
जैसलमेर

जैसलमेर: रामदेवरा में 742वें भादवा मेले की हुई शुरुआत, बाबा रामदेवजी के दर्शन के लिए खास इंतजाम

jaisalmer ramdevra mela
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.