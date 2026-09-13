jaisalmer: ईवीएम खुलते ही तय होगा, जैसलमेर में अगली राजनीतिक पारी किन चेहरों की होगी

एसबीके कॉलेज जैसलमेर
जैसलमेर। नगर निकाय चुनाव की 14 सितंबर को होने वाली मतगणना इस बार सिर्फ पार्षदों की सूची तैयार नहीं करेगी, ईवीएम से निकलने वाले वोट यह भी तय करेंगे कि जैसलमेर की स्थानीय राजनीति में अगले दौर का प्रभाव किन चेहरों के पास रहेगा। 44 वार्डों के फैसले में कुछ नाम परिषद तक सीमित रहेंगे, जबकि कुछ के लिए यह जीत राजनीतिक पहचान को अगले स्तर तक ले जाने का लॉन्चपैड बन सकती है। इस चुनाव की खास बात यह है कि कई वार्डों में मुकाबला पार्टी के पारंपरिक वोट से ज्यादा प्रत्याशी की अपनी पकड़ पर टिका रहा है। मतगणना के बाद यही पता चलेगा कि किसने संगठन के भरोसे वोट हासिल किए और किसने अपने व्यक्तिगत संपर्क को चुनावी ताकत में बदला।
सिर्फ जीत दर्ज करना पर्याप्त नहीं होगा। जीत का अंतर भी राजनीतिक संदेश देगा। बड़ी बढ़त से जीतने वाला प्रत्याशी यह दावा मजबूत कर सकेगा कि उसके पास वार्ड में स्वतंत्र जनाधार है। वहीं बेहद करीबी मुकाबले में मिली जीत यह संकेत दे सकती है कि भविष्य में उसी क्षेत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बनी रहने वाली है।
पूर्व पार्षदों और पुराने राजनीतिक परिवारों के लिए भी यही परीक्षा है। दोबारा जीत उनकी जमीनी पकड़ को प्रमाणित करेगी, जबकि हार लंबे समय से बने राजनीतिक प्रभाव पर सवाल खड़े कर सकती है।
- नया जनाधार: पहली बार मैदान में उतरे चेहरे कितने वोटों के साथ स्थापित होते हैं।
- पुरानी पकड़: पूर्व पार्षद अपने पुराने वार्ड में प्रभाव बरकरार रख पाते हैं या नहीं।
- बागी ताकत: पार्टी से अलग हुए उम्मीदवार कितने समीकरणों को प्रभावित करते हैं।
- युवा उभार: युवा प्रत्याशी कितने वार्डों में राजनीतिक बदलाव की शुरुआत करते हैं।
- महिला प्रभाव: महिला प्रत्याशियों की जीत स्थानीय नेतृत्व में उनकी भूमिका बढ़ाती है।
- जीत का अंतर: करीबी और एकतरफा परिणामों का राजनीतिक अर्थ अलग-अलग सामने आएगा।
निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी कई बार स्थानीय समीकरणों का सबसे अनिश्चित हिस्सा साबित होते हैं। यदि कोई निर्दलीय मजबूत पार्टी उम्मीदवारों को हराकर परिषद में पहुंचता है तो यह केवल एक सीट का परिणाम नहीं होगा।
ऐसे परिणाम भाजपा और कांग्रेस दोनों को अपने स्थानीय संगठन, उम्मीदवार चयन और वार्ड स्तर की रणनीति पर पुनर्विचार का संकेत देंगे। खासकर वे चेहरे चर्चा में आएंगे, जिन्होंने बिना पार्टी के औपचारिक सहारे चुनावी आधार खड़ा किया।
इस चुनाव में युवा प्रत्याशियों की सफलता का असर परिषद की वर्तमान संरचना से आगे जा सकता है। यदि नए चेहरे मजबूत मतों से जीतते हैं तो दलों के पास भविष्य के लिए तैयार राजनीतिक विकल्प बढ़ेंगे। महिला प्रत्याशियों के मामले में भी परिणाम इसी तरह पढ़े जाएंगे। जीतने वाली महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता आगे केवल वार्ड तक रहती है या शहर स्तर पर बढ़ती है, यह परिषद की अगली राजनीति का महत्वपूर्ण संकेत होगा।
स्थानीय राजनीति में निकाय चुनाव किसी नेता के लिए सबसे सीधा जनसंपर्क परीक्षण होता है। यहां मतदाता प्रत्याशी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता है और वार्ड की रोजमर्रा की समस्याओं के आधार पर भी निर्णय करता है। जिन चेहरों को मजबूत व्यक्तिगत समर्थन मिलता है, उनके लिए यह जीत भविष्य की राजनीति का आधार बन सकती है। परिणामों में ऐसे चेहरों की पहचान दलों के लिए सीट संख्या जितनी ही महत्वपूर्ण होगी।
-शैलेष जोशी, राजनीतिक विश्लेषक
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