जैसलमेर: रामदेवरा में 742वें भादवा मेले की हुई शुरुआत, बाबा रामदेवजी के दर्शन के लिए खास इंतजाम

मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग स्थल तय किए गए हैं। बड़े वाहन, छोटे वाहन और दुपहिया वाहनों की पार्किंग अलग रखी गई है। इन जगहों पर यात्रियों के लिए टेंट और ठंडे पानी की सुविधा भी रहेगी। मेला क्षेत्र में अस्थायी और चल शौचालय भी लगाए गए हैं। वहीं, बिजली व्यवस्था सुचारु रखने के लिए नए ट्रांसफॉर्मर लगाए गए हैं और एक ट्रांसफॉर्मर को आपात स्थिति के लिए रिजर्व रखा गया है। रामसरोवर पर मास्क लाइट की व्यवस्था भी की गई है। सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को सात जोन में बांटकर प्रत्येक जोन में सफाईकर्मियों की टीम तैनात की गई है, जो मेले के दौरान लगातार सफाई व्यवस्था संभालेगी।