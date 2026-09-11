jaisalmer: पार्षदों की बाड़ाबंदी, होटल-रिसोर्ट बने सियासी ‘किले’

जैसलमेर. जैसलमेर में नगरपरिषद चुनाव में मतदान खत्म होते ही सियासत का एक नया दौर शुरू हो गया है। मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिया, लेकिन राजनीतिक दलों की धडकऩें अभी थमी नहीं हैं। अब नजरें परिणाम से ज्यादा उन संभावित समीकरणों पर हैं, जो 14 सितंबर को परिणाम आने के बाद बनेंगे। इसी आशंका के बीच भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी कर दी है। सूत्रों के अनुसार दोनों दलों के पार्षद प्रत्याशियों को जिले से बाहर होटल और रिसोट्र्स में अज्ञात स्थानों पर रखा गया है। बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों को एकजुट रखने के साथ ही दूसरे दल की ओर से संपर्क और संभावित टूट-फूट को रोकना बाड़ाबंदी का प्रमुख उद्देश्य है। राजनीतिक दल इसे लेकर खुलकर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन चुनावी हलकों में बाड़ाबंदी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। वेसे कांग्रेस के कुछ प्रमुख चेहरे अब भी बाड़ेबंदी से बाहर हैं और शहर में नजर आ रहे हैं।