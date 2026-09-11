jaisalmer: सार्वजनिक बैंकों की हड़ताल से अटके बैंकिंग काम, ग्राहक रहे परेशान

हालांकि एटीएम, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाओं के जरिए ग्राहकों ने जरूरी लेन-देन करने का प्रयास किया। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और डिजिटल भुगतान से जुड़े कार्यों में अपेक्षाकृत राहत रही। वहीं नकदी की जरूरत वाले ग्राहकों ने एटीएम का रुख किया। इससे कुछ हद तक बैंकिंग जरूरतें पूरी हुईं, लेकिन शाखा स्तर पर होने वाले कार्यों का विकल्प डिजिटल माध्यम नहीं बन सका। हड़ताल के कारण बैंकिंग कामकाज प्रभावित होने से व्यापारियों, कर्मचारियों और आम ग्राहकों को अपने निर्धारित भुगतान एवं अन्य बैंकिंग कार्य आगे बढ़ाने में दिक्कत आई। ग्राहकों का कहना था कि बैंकिंग सेवाएं लगातार डिजिटल होने के बावजूद कई जरूरी कार्यों के लिए शाखा में जाना पड़ता है। ऐसे में बैंक हड़ताल का सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ता है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी 5-डे बैंकिंग और परफॉरमेंस लिंक्ड इंसेंटिव समेत कई मांगों को लेकर यह हड़ताल कर रहे हैं। गौरतलब है कि बैंक कर्मचारी लंबे समय से हफ्ते में 5 दिन काम करने और 2 दिन छुट्टी की मांग कर रहे हैं। इस पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है।