jaisalmer: ‘ड्रोनाथन-2026’ में स्वदेशी हमलावर ड्रोन से एंटी-ड्रोन सिस्टम तक का होगा प्रदर्शन

मोहनगढ़ . कस्बे में दी जैसलमेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की शाखा में नगद भुगतान एवं सर्वर संबंधी समस्या से परेशान किसानों ने गुरुवार को बैंक के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। धरने में बड़ी संख्या में किसान और महिलाएं शामिल हुईं। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक खातों में जमा राशि का नगद भुगतान नहीं किया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि बैंक शाखा में पिछले कई वर्षों से कभी नगदी उपलब्ध नहीं होने तो कभी सर्वर की समस्या के कारण भुगतान संबंधी परेशानी बनी हुई है। किसानों की ओर से कई बार बैंक प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाया गया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं होने से उन्हें बार-बार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।