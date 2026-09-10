पोकरण पालिका चुनाव: महिला आरक्षण से बदली तस्वीर, 52% प्रत्याशी महिलाएं

पोकरण नगरपालिका में कुल 25 वार्ड हैं। इस बार मैदान में कुल 74 प्रत्याशी हैं, जिनमें 39 महिलाएं (52.70 प्रतिशत) और 35 पुरुष (47.30 प्रतिशत) उम्मीदवार हैं। इन 39 महिला प्रत्याशियों में से 8 महिलाएं अध्यक्ष बनने की जुगत में हैं। हालांकि, उनके लिए पहले अपना वार्ड जीतना, फिर संगठन को बहुमत दिलाना और अंत में अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचना एक कठिन सफर है। इन 8 महिला प्रत्याशियों के परिवारजन अपने वार्ड के साथ ही अन्य वार्डों में भी दखल देकर समर्थित प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जीत के बाद वे अन्य सदस्यों का समर्थन जुटा सकें। करीब 30 वर्षों बाद अध्यक्ष पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने से चुनाव अत्यंत रोचक हो गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही कई लोग अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे थे, लेकिन पद महिला के लिए आरक्षित होने के बाद उन्होंने अपने परिवार की महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। महिलाएं घर-घर जाकर जनसंपर्क करती दिख रही हैं और उनके परिवारजन भी लगातार प्रचार में जुटे हैं।