jaisalmer: हाईटेंशन लाइन से टकराकर ट्रक में आग !

रामगढ़ . रामगढ़ में बुधवार को एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब आरएसएमएम गेट के पास एक ट्रक हाई टेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। लाइन से टकराते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और वह धू-धू कर जलने लगा। गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचा ली। घटना के बाद ट्रक का पिछला हिस्सा पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान हुआ है। ट्रक जोगा निवासी अर्जुनसिंह का बताया जा रहा है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए आरएसएमएम परिसर में पर्याप्त संसाधनों का अभाव सामने आया। आरएसएमएम में लगे पानी के टैंकर घटना के समय उपलब्ध नहीं थे, वहीं दमकल की गाड़ी भी नहीं थी। सूचना मिलने पर बिजलीघर की दमकल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना ने एक बार फिर आरएसएमएम जैसे महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में अग्निशमन संसाधनों की कमी और आपातकालीन व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।