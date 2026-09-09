Jaisalmer: 80.95 प्रतिशत मतदान… जैसलमेर ने लोकतंत्र में दिखाई आस्था

जैसलमेर. जैसलमेर में नगरपरिषद चुनाव के दौरान शहर के वार्ड संख्या 29 के सुथार पाड़ा स्थित विद्यालय में मतदान केंद्र में बुधवार को दिन में फर्जी मतदान के आरोप में दो महिलाओं को पकड़ा गया। उन्हें पुलिस को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि बीच कथित फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मतदान केंद्र पर मौजूद एजेंट को दो महिलाओं पर शक हुआ। आरोप है कि दोनों महिलाएं किसी अन्य मतदाता के नाम पर वोट डालने पहुंची थीं। पूछताछ में महिलाओं ने कथित तौर पर खुद को मध्यप्रदेश निवासी बताया। एक महिला ने अपना नाम कमली बताते हुए कहा कि उसे एक पार्टी विशेष के पक्ष में वोट डालने के लिए कहा गया था। महिला ने बताया कि वह अनपढ़ है और उसे कोई व्यक्ति यहां लेकर आया है। आरोप है कि मतदान के बाद आधार कार्ड की जांच में एक महिला द्वारा ललिता नाम की मतदाता के स्थान पर वोट डालने की बात सामने आई। मामले को लेकर वार्ड नंबर 29 के निर्दलीय प्रत्याशी के एजेंट ने भी आरोप लगाए। बाद में दोनों महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया।