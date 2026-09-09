jaisalmer: 26 मतदान केन्द्रों पर 25 वार्डों के 17675 मतदाता चुनेंगे नगर की सरकार

पोकरण. आजादी से पूर्व 1936 में स्थापित हुई पोकरण नगरपालिका के आम चुनाव के अंतर्गत शुक्रवार को मतदान होगा। जिसको लेकर प्रशासन व पुलिस की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। गौरतलब है कि भारत-पाक सीमा पर स्थित सरहदी जिले जैसलमेर के परमाणु नगरी नाम से विख्यात पोकरण की नगरपालिका के चुनाव की प्रक्रिया गत 27 अगस्त को शुरू हुई थी। पोकरण के 25 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीयोंं सहित कुल 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे है। इन 25 वार्डों में शुक्रवार को मतदान होगा। जिसको लेकर प्रशासन की ओर से मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही पुलिस की ओर से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को सुरक्षित व भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर गुरुवार शाम तक पहुंचेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कार्य संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों की ओर से अपने मतदान केन्द्रों पर तैयारियां पूर्ण की जाएगी।