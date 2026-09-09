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जैसलमेर

jaisalmer: 26 मतदान केन्द्रों पर 25 वार्डों के 17675 मतदाता चुनेंगे नगर की सरकार

पोकरण में नगरपालिका आम चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा, प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 25 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Sep 09, 2026

pokaran nagar palika photo

पोकरण नगरपालिका

पोकरण. आजादी से पूर्व 1936 में स्थापित हुई पोकरण नगरपालिका के आम चुनाव के अंतर्गत शुक्रवार को मतदान होगा। जिसको लेकर प्रशासन व पुलिस की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। गौरतलब है कि भारत-पाक सीमा पर स्थित सरहदी जिले जैसलमेर के परमाणु नगरी नाम से विख्यात पोकरण की नगरपालिका के चुनाव की प्रक्रिया गत 27 अगस्त को शुरू हुई थी। पोकरण के 25 वार्डों में भाजपा, कांग्रेस व निर्दलीयोंं सहित कुल 74 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे है। इन 25 वार्डों में शुक्रवार को मतदान होगा। जिसको लेकर प्रशासन की ओर से मतदान केन्द्रों पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। साथ ही पुलिस की ओर से कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को सुरक्षित व भयमुक्त मतदान के लिए पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर मतदान दल अपने निर्धारित मतदान केन्द्रों पर गुरुवार शाम तक पहुंचेंगे। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कार्य संपन्न करवाने के लिए मतदान दलों की ओर से अपने मतदान केन्द्रों पर तैयारियां पूर्ण की जाएगी।

26 मतदान केन्द्र स्थापित

पोकरण के वार्ड संख्या 1 से 25 में शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए 26 मतदान केन्द्रों की स्थापना की गई है। यहां 17 हजार 675 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इनमें 9224 पुरुष और 8451 महिला मतदाता शामिल है। निर्वाचन अधिकारी व उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण ने बताया कि वार्ड संख्या 1 में 1527, 2 में 620, 3 में 479, 4 में 589, 5 में 520, 6 में 568, 7 में 462, 8 में 777, 9 मेें 737, 10 में 653, 11 में 693, 12 में 580, 13 में 985, 14 में 456, 15 में 748, 16 में 485, 17 में 958, 18 में 792, 19 में 535, 20 में 1304, 21 में 450, 22 में 663, 23 में 235, 24 में 648 और वार्ड संख्या 25 में 1211 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

सार्वजनिक अवकाश घोषित

नगरपालिका पोकरण के चुनाव को लेकर मतदान दिवस 11 सितंबर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलक्टर अनुपमा जोरवाल ने एक आदेश जारी कर शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

200 से अधिक का जाब्ता किया तैनात

नगरपालिका चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस की ओर से कस्बे के मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। थानाधिकारी मनीष सोनी ने बताया कि शुक्रवार को पार्षद पदों को लेकर होने वाले चुनाव को लेकर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने व भयमुक्त होकर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए सभी 25 वार्डों के लिए पुलिस, आरएसी व होमगार्ड के 200 जवान तैनात किए गए है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पर्याप्त जाब्ता तैनात किया गया है। इसी प्रकार अलग-अलग मोबाइल पार्टियां भी बनाई गई है, जो क्षेत्रवार गश्त कर कानून एवं शांति व्यवस्था पर नजर रखेगी। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त पुलिस बल रहेगा। साथ ही संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा, ताकि शांतिपूर्ण, भयमुक्त व निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके।

9 संवेदनशील मतदान केन्द्र घोषित

निर्वाचन अधिकारी की ओर से कस्बे के 9 मतदान केन्द्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। निर्वाचन अधिकारी हीरसिंह चारण ने कस्बे के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7, 24 व 25 को संवेदनशील के रूप में चिन्हित किया है। यहां पुलिस की ओर से अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया जाएगा।

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Updated on:

09 Sept 2026 09:10 pm

Published on:

09 Sept 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: 26 मतदान केन्द्रों पर 25 वार्डों के 17675 मतदाता चुनेंगे नगर की सरकार

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