jaisalmer: खूब करवाई मनुहार, आज मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला

जैसलमेर। शहर बुधवार को चुनावी फैसले के सबसे अहम दिन से गुजरेगा। नगर परिषद आम चुनाव-2026 के तहत 9 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 44 वार्डों में कुल 35,837 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 18,765 पुरुष, 17,070 महिला और दो थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। वार्ड 23 में पार्षद का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। ऐसे में अब शेष वार्डों में मतदान के जरिए मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। चुनावी प्रचार के शोर के बाद अब पूरा फोकस मतदान केंद्रों पर है।