jaisalmer: पोकरण में छह वार्डों में पांच सौ से कम मतदाता, जैसलमेर में ऐसे सिर्फ दो

जैसलमेर . नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के तहत जैसलमेर नगर परिषद के लिए 9 सितम्बर को और पोकरण नगर पालिका के लिए 11 सितम्बर को मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। मतदान के दौरान मतदाताओं को पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग का फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई मतदाता यह पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज दिखाना अनिवार्य होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपमा जोरवाल ने बताया कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, बैंक-डाकघर पासबुक, आयुष्मान भारत हैल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सहित अन्य सरकारी पहचान पत्र मान्य होंगे। ये दस्तावेज नगरपालिका निर्वाचन की घोषणा के पूर्व के होने चाहिए।