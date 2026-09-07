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जैसलमेर

jaisalmer: रिश्तेदारियां दांव पर और हॉट सीटों पर कांटे की टक्कर, निर्दलीयों की भरमार और त्रिकोणीय मुकाबले बढ़ा रहे धडकऩें

जैसलमेर में शहरी सरकार के चुनाव का काउंटडाउन अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। प्रत्याशी घर-घर दस्तक देकर अंतिम समय तक मतदाताओं को साधने में जुटे हैं। सीधे मुकाबलों के साथ त्रिकोणीय-बहुकोणीय टक्कर में रिश्तेदारियां भी दांव पर हैं।
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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Sep 07, 2026

jaisalmer photo election

भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने प्रत्याशियों के समर्थन में किया जनसम्पर्क।

जैसलमेर. जैसलमेर में शहरी सरकार के लिए चुनाव अब बस एक दिन की दूरी पर है। वार्डों में सभी प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क करने और मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए अंतिम समय तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेताओं और पार्टियों के पदाधिकारी प्रत्याशियों को साथ लेकर रैलियां निकाल कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वार्डों में सीधा मुकाबला तो अधिकांश में त्रिकोणीय व बहुकोणीय टक्कर है। आपसी रिश्तों के ताने-बाने में उलझे इन चुनावों रिश्तेदारियां भी दांव पर लग गई हैं।

वार्ड 31 : यहां भाजपा के टीकमचंद और कांग्रेस के तरुण कुमार के बीच भिड़ंत है। इस मुकाबले में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहा है, यहां मुकाबला त्रिकोणीय व रोचक हो गया है।

वार्ड 32 : यह शहर का सबसे चर्चित और हॉट सीट माना जा रहा है। भाजपा के विजय डांगरा और कांग्रेस के प्रवीण सुदा के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशी प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में अपनी पूरी ताकत झोंक चुके हैं।

वार्ड 33 : इस चर्चित वार्ड में राजनीतिक पंडितों की खास नजर बनी हुई है। भाजपा प्रत्याशी मुकेश नागौरी और कांग्रेस उम्मीदवार निर्मल पुरोहित आमने-सामने हैं। दोनों का अपना-अपना जनाधार होने से परिणाम की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है।

वार्ड 34 : यह वार्ड रिश्तों के दिलचस्प चुनावी समर का गवाह बन रहा है। यहां भाजपा से महेश शर्मा और कांग्रेस से शुभम शर्मा के रूप में चाचा-भतीजा ही आमने-सामने हैं। इसके साथ ही 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में उतरकर मुकाबला रोचक बना रहे हैं।

वार्ड 35 : महिला आरक्षित इस सीट पर भाजपा की सुशीला जेठा और कांग्रेस की अनुराधा व्यास आमने-सामने हैं। 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं।

वार्ड 36 : भाजपा के लोकेश कुमार और कांग्रेस के साजिद खां के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। दोनों दल यहां अपने पारंपरिक मतदाताओं को एकजुट रखने की जी-तोड़ कोशिश कर रहे हैं।

वार्ड 37 : भाजपा की गीता सोनी और कांग्रेस की ममता के बीच सीधा चुनावी मुकाबला है। वहीं मैदान में डटे 2 निर्दलीय उम्मीदवार मुख्य दलों के वोटों का विभाजन कर नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं।

वार्ड 38 : भाजपा के छोटूराम और कांग्रेस के हसनाराम आमने-सामने मैदान में डटे हैं। इस वार्ड में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों की मौजूदगी ने मुकाबले को बहुकोणीय बना दिया है।

वार्ड 39 : यहां महिला उम्मीदवारों के बीच जोरदार मुकाबला है। भाजपा की मनमी और कांग्रेस की सुनीता घारू आमने-सामने हैं, जबकि 3 निर्दलीय प्रत्याशी दोनों दलों के लिए चुनौती बने हुए हैं।

वार्ड 40 : भाजपा की दिव्या और कांग्रेस की किरण के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला है। यहां उतरे 3 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं।

वार्ड 41 : भाजपा प्रत्याशी मगन सैन और कांग्रेस के कल्याण सिंह के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। हालांकि 4 निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनावी ताल ठोकने से वार्ड का परिणाम अनिश्चित हो चुका है।

वार्ड 42 : यहां मुकाबला काफी दिलचस्प है। भाजपा के ललित कुमार और कांग्रेस के रहीम बख्श के अलावा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (रालोपा) के भूपेंद्र धरा भी चुनावी समर में हैं। 2 निर्दलीयों की मौजूदगी से यह मुकाबला बहुकोणीय हो गया है।

वार्ड 43 : भाजपा की करुणा और कांग्रेस की निरमा के बीच सीधा मुकाबला चल रहा है। 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी अपनी जीत के दावे के साथ मैदान में डटे हैं।

वार्ड 44 : भाजपा की बदामी देवी और कांग्रेस की प्रतीक्षा के बीच सीधी चुनावी भिड़ंत है। यहां 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मुख्य दलों का खेल बिगाडऩे के लिए पूरे जोर-शोर से प्रचार में लगे हैं।

वार्ड 45 : नगरपरिषद के इस अंतिम वार्ड में भाजपा के सालमसिंह और कांग्रेस के मेघराज सिंह के बीच सीधा मुकाबला बना हुआ है। मैदान में उतरा एक निर्दलीय प्रत्याशी मुकाबला अपने पक्ष में झुकाने का प्रयास कर रहा है।

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Updated on:

07 Sept 2026 08:45 pm

Published on:

07 Sept 2026 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: रिश्तेदारियां दांव पर और हॉट सीटों पर कांटे की टक्कर, निर्दलीयों की भरमार और त्रिकोणीय मुकाबले बढ़ा रहे धडकऩें

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