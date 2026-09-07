jaisalmer: रिश्तेदारियां दांव पर और हॉट सीटों पर कांटे की टक्कर, निर्दलीयों की भरमार और त्रिकोणीय मुकाबले बढ़ा रहे धडकऩें

जैसलमेर. जैसलमेर में शहरी सरकार के लिए चुनाव अब बस एक दिन की दूरी पर है। वार्डों में सभी प्रत्याशी घर-घर जाकर जनसंपर्क करने और मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए अंतिम समय तक कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। नेताओं और पार्टियों के पदाधिकारी प्रत्याशियों को साथ लेकर रैलियां निकाल कर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वार्डों में सीधा मुकाबला तो अधिकांश में त्रिकोणीय व बहुकोणीय टक्कर है। आपसी रिश्तों के ताने-बाने में उलझे इन चुनावों रिश्तेदारियां भी दांव पर लग गई हैं।