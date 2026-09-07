Ramdevra Mela: राजस्थान के रामदेवरा मेले में लगी भीषण आग, समय रहते काबू पाने से टला बड़ा हादसा

Ramdevra Mela Fire News: रामदेवरा (जैसलमेर): लोकदेवता बाबा रामदेव के वार्षिक मेले की तैयारियों के बीच सोमवार को रामदेवरा स्थित मेला मैदान में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पोखरण रोड पर स्थित एक जनरल स्टोर एवं डेयरी की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दुकान से उठती ऊंची लपटों को देख आसपास मौजूद दुकानदारों और श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। हालांकि पुलिस, दमकल टीम और स्थानीय लोगों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया।