‘पापा कब आएंगे’?, मासूम गौरव-मोती को गले लगाकर रो पड़ी पुलिस, कांस्टेबल दीनाराम की अंतिम विदाई में उमड़ा जनसैलाब

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस परिवार ने अपना एक कर्मठ साथी खो दिया है। विभाग दिवंगत कांस्टेबल के परिवार के साथ खड़ा है और परिवार को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। दिवंगत दीनाराम गर्ग की अंतिम विदाई के दौरान पुलिसकर्मियों और ग्रामीणों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके निधन से पुलिस विभाग के साथ-साथ गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है। रोते हुए बच्चे बार-बार पूछ रहे थे कि पापा कब आएंगे?