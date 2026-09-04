jaisalmer: रामदेवरा के पास ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

जैसलमेर। शाहगढ़ थाना पुलिस ने विद्युत लाइन के तार चोरी के मामले का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए विद्युत तार भी बरामद किए हैं। प्रकरण में पुलिस का विस्तृत अनुसंधान जारी है। पुलिस के अनुसार शाहगढ़ से मांधला जाने वाले मार्ग पर 11 केवी थ्री फेज विद्युत लाइन के करीब 20 पोलों से लगभग दो किलोमीटर तार अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। तार चोरी होने से क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई थी। मामले में रामकेश मीणा निवासी सूरजपुरा, थाना सदर दौसा, हाल निवासी श्रमिक रामगढ़ ने पुलिस थाने में लिखित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि 2 सितंबर की रात अज्ञात चोर विद्युत लाइन के तार काटकर ले गए। इस पर शाहगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। वारदात की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुरेश सांखला के निर्देशन और वृताधिकारी जैसलमेर रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में पुलिस टीम गठित की गई। शाहगढ़ थानाधिकारी मनोहरलाल सउनि के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की और आसूचना संकलित की।