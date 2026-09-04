jaisalmer: मतदान से पहले अंतिम चार दिन, घर-घर संपर्क और बूथ प्रबंधन पर जोर

प्रचार अभियान का अंतिम दिन आने के बाद भी प्रत्याशियों की असली परीक्षा मतदान दिवस पर होगी। कार्यकर्ताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपने के साथ यह तय किया जा रहा है कि कौन मतदाता कब मतदान केंद्र पहुंचेगा। कम मतदान वाले क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने और वहां संपर्क बढ़ाने की रणनीति बनाई जा रही है। छोटे वार्डों में कुछ दर्जन वोट भी चुनाव परिणाम की दिशा बदल सकते हैं। ऐसे में प्रत्याशी मजबूत इलाकों में संपर्क बनाए रखने के साथ कमजोर माने जा रहे क्षेत्रों में अतिरिक्त समय दे रहे हैं। छोटी बैठकों, व्यक्तिगत मुलाकात और परिचितों के माध्यम से मतदाताओं तक पहुंच बनाई जा रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार निकाय चुनाव में प्रत्याशी और मतदाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतिम पांच दिन प्रचार से ज्यादा संगठनात्मक क्षमता की परीक्षा बन गए हैं। मजबूत बूथ नेटवर्क वाला प्रत्याशी समर्थक मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में बढ़त हासिल कर सकता है।