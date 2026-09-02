jaisalmer: चांधन में बिजली संकट गहराया, किसानों का जीएसएस पर धरना

इसके बाद किसानों ने धरना स्थगित किया। भाजपा नेत्री सुनीता भाटी ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि कार्यों के लिए निर्धारित छह घंटे की बिजली के बजाय किसानों को करीब तीन घंटे ही बिजली मिल पा रही है। बार-बार ट्रिपिंग से सिंचाई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रूपाराम धणदे ने कृषि बिजली के साथ घरेलू कनेक्शनों में हो रही अघोषित बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। किसान नेता हाथीसिंह मूलाना ने चांधन फीडर पर बढ़ते लोड को कम करने की मांग रखी। किसान नेता लखसिंह भाटी ने कहा कि क्षेत्र में बारिश नहीं होने और बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान संघर्ष समिति के सचिव जेतमाल सिंह भैरवा ने चेतावनी दी कि यदि सात दिन में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।