jaisalmer: चांद दिखते ही गड़ीसर पर उमड़ी सुहागिनें, कजली तीज पर दिखी आस्था

रामदेवरा. कस्बे में सोमवार को कजली तीज का पर्व श्रद्धा और अपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर महिलाओं और बालिकाओं में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ तीज माता की पूजा-अर्चना कर परिवार में सुख-समृद्धि, खुशहाली और पति की दीर्घायु की मंगल कामना की। कजली तीज के अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा की और तीज माता को विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की। पूजा-अर्चना के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। बालिकाओं ने भी उत्साह के साथ तीज की पूजा में भाग लिया। झूला झूलने को लेकर भी अपूर्व उत्साह दिखा। जगह-जगह लगे झूलों पर महिलाओं और बालिकाओं की भीड़ नजर आई। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर पहुंचीं। झूला झूलते हुए महिलाओं और बालिकाओं ने तीज के गीत गाए। पर्व के दौरान रामदेवरा में महिलाओं की धार्मिक आस्था के साथ राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। पूरे दिन पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना रहा।