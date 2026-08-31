jaisalmer: चांद दिखते ही गड़ीसर पर उमड़ी सुहागिनें, कजली तीज पर दिखी आस्था

जैसलमेर. गड़ीसर पर महिलाओं की भीड़ । पत्रिका
जैसलमेर। जिले भर में सोमवार को कजली तीज का पर्व परंपरागत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही घरों में पर्व की तैयारियां शुरू हो गईं। महिलाओं ने दिनभर उपवास रखा और परिवार की सुख-समृद्धि व पति की दीर्घायु की कामना की। घरों में घी से सत्तू तैयार किए गए और शाम होते-होते पूजा की तैयारियां पूरी कर ली गईं।
शाम ढलने के साथ ही ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर पर्व का रंग और गहरा हो गया। बड़ी संख्या में महिलाएं पूजन के लिए गड़ीसर पहुंचीं। पारंपरिक परिधान और सोलह शृंगार में सजी महिलाओं से सरोवर का माहौल आस्था और भक्ति से भर उठा। घाटों पर महिलाओं की आवाजाही देर शाम तक बनी रही।
रात्रि में चांद के दर्शन होते ही महिलाओं ने विधिवत पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया और व्रत का पारण किया। इस दौरान महिलाओं ने परिवार के सुख-शांति, समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना की।
रामदेवरा. कस्बे में सोमवार को कजली तीज का पर्व श्रद्धा और अपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर महिलाओं और बालिकाओं में खासा उत्साह नजर आया। सुबह से ही महिलाओं ने पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ तीज माता की पूजा-अर्चना कर परिवार में सुख-समृद्धि, खुशहाली और पति की दीर्घायु की मंगल कामना की। कजली तीज के अवसर पर महिलाओं ने व्रत रखकर पूजा की और तीज माता को विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्पित की। पूजा-अर्चना के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर पर्व की खुशियां साझा कीं। बालिकाओं ने भी उत्साह के साथ तीज की पूजा में भाग लिया। झूला झूलने को लेकर भी अपूर्व उत्साह दिखा। जगह-जगह लगे झूलों पर महिलाओं और बालिकाओं की भीड़ नजर आई। इस दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर पहुंचीं। झूला झूलते हुए महिलाओं और बालिकाओं ने तीज के गीत गाए। पर्व के दौरान रामदेवरा में महिलाओं की धार्मिक आस्था के साथ राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति की भी झलक देखने को मिली। पूरे दिन पर्व को लेकर उत्साह का माहौल बना रहा।
मोहनगढ़. क्षेत्र में सोमवार को कजली (सातुड़ी) तीज पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। तीज को लेकर महिलाओं, नवविवाहिताओं व युवतियों में खासा उत्साह दिखा। महिलाओं ने दिनभर व्रत रखकर भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। सुबह महिलाओं ने धमोली का आयोजन किया।
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