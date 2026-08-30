jaisalmer: नामांकन की तैयारी में बीता दिन, आज उमड़ेगा प्रत्याशियों का हुजूम

रविवार का दिन और शाम दावेदारों के लिए भारी भागदौड़ भरी साबित हुई। पर्चे में किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि न रह जाए, इसके लिए भावी प्रत्याशी नोटरी पब्लिक, शपथ पत्र बनवाने वाले काउंटरों और वकीलों की मेजों व उनके कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आए। एनओसी, बकाया जमा की रसीदें, पुलिस सत्यापन और संपत्तियों के ब्योरे से जुड़े हलफनामे तैयार करने में प्रत्याशियों के पसीने छूट गए। कलेक्ट्रेट के आसपास फोटोकॉपी की दुकानों और ई-मित्र केंद्रों पर खासी चहल-पहल लगी रही। हर कोई इस बात को लेकर सतर्क दिखा कि अंतिम दिन ऐन वक्त पर किसी कागजात की कमी के चलते उनका पर्चा खारिज न हो जाए।