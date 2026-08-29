jaisalmer: नगरपरिषद चुनाव : पर्चा भरने के लिए दिन भर रही गहमागहमी

नामांकन प्रक्रिया के दौरान भाजपा के पूर्व पार्षद नरसिंह ओड भी परिवार के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। पार्टी की तरफ से अभी तक टिकट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूर्व पार्षद के परिवार ने पहले ही तीन अलग-अलग वार्डों से फॉर्म भरकर जमा करा दिए हैं। इनमें नरसिंह ओड ने वार्ड 26, पत्नी मीरा देवी ने वार्ड 25 व पुत्र अमित ओड ने वार्ड 27 से नामांकन दाखिल किया। भाजपा के नगर अध्यक्ष अरुण पुरोहित ने वार्ड संख्या 5 से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस से पूर्व पार्षद दुगेश आचार्य ने वार्ड 30 और मेघराज सिंह ने वार्ड संख्या 45 से अपना नामांकन दाखिल किया। रविवार को छुट्टी होने के कारण आवेदकों के पास अब केवल सोमवार का दिन ही बचा है, इसलिए सभी अपने अपने पर्चे तैयार करवाने में जुटे हैं। 31 अगस्त के बाद प्राप्त नामांकनों की समीक्षा और छंटनी की जाएगी।