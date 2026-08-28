jaisalmer: प्रचार से आगे बढ़ा चुनाव, अब तैयार होगा प्रत्याशियों के काम का रिपोर्ट कार्ड

जैसलमेर. नगरीय निकाय चुनाव में इस बार प्रचार सिर्फ पोस्टर, जनसंपर्क और वादों तक सीमित नहीं रहेगा। चुनावी मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों के लिए काम का रिपोर्ट कार्ड सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन सकता है। पुराने पार्षदों के कार्यकाल में वार्ड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा होगी तो नए प्रत्याशियों से भी मतदाता यह जानना चाहेंगे कि जीतने के बाद वे वार्ड की तस्वीर कैसे बदलेंगे। इस चुनाव में वार्ड स्तर पर सडक़, नाली, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, पार्क, पेयजल, सीवरेज और अन्य नागरिक सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को सामने लाने की कवायद चुनावी चर्चा को नया आयाम दे सकती है। इससे प्रचार के दौरान किए जाने वाले दावों और धरातल पर हुए काम के बीच अंतर भी स्पष्ट होगा। यानी इस बार चुनावी प्रचार का नया फॉर्मूला सामने आ सकता है—चेहरा, दावा और भाषण के साथ काम का हिसाब। मतदाता के हाथ में यदि वार्ड का वास्तविक रिपोर्ट कार्ड पहुंचता है तो चुनावी बहस भी ज्यादा तथ्यात्मक और जवाबदेह बन सकती है।