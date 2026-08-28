जैसलमेर में चेहरे नहीं, वार्ड नेटवर्क तय करेगा चुनावी मुकाबले का रुख

जैसलमेर. नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन वार्डों में चुनावी तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार मुकाबले का पहला अध्याय चेहरों से पहले नेटवर्क लिख रहा है। मतदाता सूची को आधार बनाकर परिवारों तक पहुंच, छोटे समूहों से संवाद और लगातार संपर्क की रणनीति तैयार की जा रही है। टिकट किसे मिलेगा, यह तय होने से पहले ही संभावित दावेदारों और उनके समर्थकों ने अपने-अपने वार्ड में संपर्क तंत्र मजबूत करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के आधार पर परिवारवार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लक्ष्य सिर्फ एक बार संपर्क करना नहीं, बल्कि चुनाव तक मतदाताओं से लगातार कनेक्ट बनाए रखना है। पारंपरिक चुनावी रणनीति में प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रचार शुरू होता था। इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। संभावित प्रत्याशी अपने स्तर पर वार्ड की माइक्रो मैपिंग कर रहे हैं। किस क्षेत्र में कितने परिवार हैं, किस समूह तक कौन कार्यकर्ता पहुंच सकता है और किन इलाकों में दोबारा संपर्क जरूरी है—इस पर काम हो रहा है।