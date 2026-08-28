जैसलमेर में चेहरे नहीं, वार्ड नेटवर्क तय करेगा चुनावी मुकाबले का रुख

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जैसलमेर. नगरीय निकाय चुनाव की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं, लेकिन वार्डों में चुनावी तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। इस बार मुकाबले का पहला अध्याय चेहरों से पहले नेटवर्क लिख रहा है। मतदाता सूची को आधार बनाकर परिवारों तक पहुंच, छोटे समूहों से संवाद और लगातार संपर्क की रणनीति तैयार की जा रही है। टिकट किसे मिलेगा, यह तय होने से पहले ही संभावित दावेदारों और उनके समर्थकों ने अपने-अपने वार्ड में संपर्क तंत्र मजबूत करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के आधार पर परिवारवार जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। लक्ष्य सिर्फ एक बार संपर्क करना नहीं, बल्कि चुनाव तक मतदाताओं से लगातार कनेक्ट बनाए रखना है। पारंपरिक चुनावी रणनीति में प्रत्याशी घोषित होने के बाद प्रचार शुरू होता था। इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। संभावित प्रत्याशी अपने स्तर पर वार्ड की माइक्रो मैपिंग कर रहे हैं। किस क्षेत्र में कितने परिवार हैं, किस समूह तक कौन कार्यकर्ता पहुंच सकता है और किन इलाकों में दोबारा संपर्क जरूरी है—इस पर काम हो रहा है।
इस रणनीति में बड़े जनसंपर्क कार्यक्रमों के बजाय छोटे समूहों में बार-बार पहुंच को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत संवाद मजबूत करने की कोशिश है।
-मतदाता सूची: परिवारवार सूची बनाकर संपर्क की जिम्मेदारी तय की जा रही है।
माइक्रो टीम: छोटे क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कार्यकर्ता सक्रिय किए जा रहे हैं।
महिला नेटवर्क: महिला मतदाताओं तक पहुंच के लिए अलग टीम बनाई गई।
युवा नेटवर्क: सोशल मीडिया के साथ फील्ड संपर्क की जिम्मेदारी युवाओं पर।
री-कनेक्ट: एक बार संपर्क के बजाय कई चरणों में संवाद।
फीडबैक: मतदाताओं की स्थानीय समस्याओं और रुझानों की जानकारी जुटाई जा रही है।
संभावित उम्मीदवारों ने महिला और युवा कार्यकर्ताओं को अलग जिम्मेदारियां देना शुरू किया है। महिला टीमें घर-घर संपर्क और परिवारों के भीतर संवाद बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। वहीं युवा टीम सोशल मीडिया, फोन संपर्क और वार्ड स्तर पर त्वरित फीडबैक जुटाने में सक्रिय है। हालांकि राजनीतिक दलों ने अभी अंतिम टिकट घोषित नहीं किए हैं, लेकिन टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के लिए यह समय अपनी ग्राउंड टीम मजबूत करने का है।
स्थानीय निकाय चुनाव में विधानसभा या लोकसभा की तरह व्यापक मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिगत संपर्क और वार्ड की स्थानीय समीकरण असर डालते हैं। ऐसे में बूथ और परिवार स्तर तक मजबूत नेटवर्क किसी उम्मीदवार को शुरुआती बढ़त दे सकता है। हालांकि अंतिम असर टिकट वितरण, प्रत्याशी की स्वीकार्यता और स्थानीय मुद्दों पर मतदाताओं के रुख से तय होगा।
फिलहाल चुनावी मैदान में चेहरे तय नहीं हैं, लेकिन नेटवर्क तैयार हो रहे हैं। टिकट घोषित होते ही यही नेटवर्क प्रत्याशी के पक्ष में सक्रिय प्रचार मशीनरी में बदल सकता है। जानकारों की मानें तो चुनाव में शुरुआती मुकाबला सिर्फ संभावित उम्मीदवारों के बीच नहीं है। असली चुनौती यह है कि कौन अपने वार्ड के कितने छोटे समूहों तक कितनी बार और कितनी मजबूती से पहुंच बना पाता है। टिकट चेहरे को सामने लाएगा, लेकिन चुनावी जमीन पर उसकी ताकत वार्ड नेटवर्क ही तय कर सकता है।
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