राजस्थान के 19 साल के अग्निवीर की हार्ट अटैक से निधन, अंतिम विदाई में रो पड़ा पूरा गांव; 2 महीने पहले पहनी थी वर्दी

बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे जैसे ही अग्निवीर गोपाल सिंह का पार्थिव शरीर बोनाड़ा गांव पहुंचा, हर आंख नम हो गई और माहौल देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। अपने लाडले लाल को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। पार्थिव देह के सम्मान में लगभग तीन किलोमीटर लंबी विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। गांव का हर युवा अपने शहीद भाई के सम्मान में 'भारत माता की जय' के नारे लगा रहा था।

जब पार्थिव देह उसके पैतृक घर पहुंची, तो मां-बाप और भाई-बहनों का करुण क्रंदन सुन हर किसी का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटे को कुछ दिन पहले खुशी-खुशी सेना की वर्दी में भेजा था, उसे तिरंगे में लिपटा देख परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।