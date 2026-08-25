jaisalmer: महिला आरक्षण से बदल रही निकाय चुनावों की राजनीति, नए चेहरे तलाश रहे मतदाता

जैसलमेर। निकाय चुनाव इस बार सिर्फ वार्डों की सीमाओं और आरक्षण के गणित का चुनाव नहीं हैं। महिला आरक्षण ने स्थानीय राजनीति की तस्वीर में एक नया कोण जोड़ दिया है। कई आरक्षित वार्डों में लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक परिवारों के साथ ऐसे महिला चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिनकी पहचान अब तक घर-परिवार या सामाजिक गतिविधियों तक सीमित थी। चुनावी मैदान में उतरते ही इनके सामने सबसे बड़ा सवाल है—क्या व्यक्तिगत पहचान वोट में बदल पाएगी?