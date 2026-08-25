jaisalmer: महिला आरक्षण से बदल रही निकाय चुनावों की राजनीति, नए चेहरे तलाश रहे मतदाता

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जैसलमेर। निकाय चुनाव इस बार सिर्फ वार्डों की सीमाओं और आरक्षण के गणित का चुनाव नहीं हैं। महिला आरक्षण ने स्थानीय राजनीति की तस्वीर में एक नया कोण जोड़ दिया है। कई आरक्षित वार्डों में लंबे समय से सक्रिय राजनीतिक परिवारों के साथ ऐसे महिला चेहरे भी सामने आ रहे हैं, जिनकी पहचान अब तक घर-परिवार या सामाजिक गतिविधियों तक सीमित थी। चुनावी मैदान में उतरते ही इनके सामने सबसे बड़ा सवाल है—क्या व्यक्तिगत पहचान वोट में बदल पाएगी?
राजनीतिक दलों ने आरक्षण के बदलते समीकरण के बीच उम्मीदवारों के चयन में पुराने राजनीतिक प्रभाव और नए चेहरों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। कुछ वार्डों में स्थापित परिवारों की महिलाओं को राजनीतिक विरासत का लाभ मिल रहा है, वहीं कुछ स्थानों पर नए चेहरों को मौका देकर दल स्थानीय स्तर पर नई स्वीकार्यता बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
पहले जिन वार्डों में पुरुष नेताओं की मजबूत पकड़ थी, वहां अब महिला उम्मीदवारों के सामने आने से चुनावी रणनीति भी बदल रही है। सिर्फ पार्टी का नाम या परिवार की राजनीतिक पहचान पर्याप्त नहीं होगी। प्रत्याशियों को घर-घर पहुंचकर अपने स्तर पर भरोसा कायम करना होगा। यही वजह है कि प्रचार में व्यक्तिगत संवाद, महिलाओं की भागीदारी और स्थानीय समस्याओं को समझने की क्षमता महत्वपूर्ण होती जा रही है।
राजनीतिक परिवारों से आने वाली महिला प्रत्याशियों को संगठन और परिचित राजनीतिक नेटवर्क का लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर नए चेहरों के पास राजनीतिक विरासत भले न हो, लेकिन वे बदलाव और नई उम्मीद का संदेश दे सकते हैं। मतदाता किसे प्राथमिकता देंगे, इसका फैसला प्रचार के अंतिम दौर में स्थानीय संपर्क और मुद्दों पर प्रत्याशी की सक्रियता से प्रभावित हो सकता है।
पानी, सफाई और सड़क चुनावी राजनीति के पुराने मुद्दे हैं, लेकिन इस बार इनका असर नए तरीके से दिखाई दे सकता है। महिला प्रत्याशियों के सामने मतदाता सीधे रोजमर्रा की समस्याओं को रख रहे हैं। पेयजल आपूर्ति की स्थिति, गलियों की सफाई, टूटी सड़कें, नालियों की समस्या, स्ट्रीट लाइट और सार्वजनिक सुविधाएं ऐसे मुद्दे हैं, जो चुनावी भाषणों से अधिक मतदाता के दैनिक अनुभव से जुड़े हैं।
नए चेहरे: आरक्षित वार्डों में पहली बार चुनाव लड़ने वाली महिलाओं की मौजूदगी बढ़ी।
परिवार का प्रभाव: राजनीतिक परिवारों की महिलाओं को संगठनात्मक नेटवर्क का फायदा मिलेगा।
स्थानीय पकड़: घर-घर संपर्क और व्यक्तिगत पहचान निर्णायक भूमिका निभा सकती है।
स्थानीय मुद्दे: पानी, सफाई, सड़क और मूलभूत सुविधाएं वोट का आधार बनेंगी।
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