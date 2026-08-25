jaisalmer: पत्रिका जन प्रहरियों की बैठक- आदर्श जनप्रतिनिधि बन कर क्षेत्र की नि:स्वार्थ भाव से की जाए सेवा

जैसलमेर. आदर्श लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर राजस्थान पत्रिका के जन प्रहरियों की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेते हुए संभागियों ने अपने सार्थक सुझाव साझा किए। इस चर्चा का सार यह निकला कि एक आदर्श जनप्रतिनिधि को किस तरह से अपना काम करना चाहिए, जिससे वह भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अन्य बुराइयों से दूर रहते हुए अपने क्षेत्र की सच्चे अर्थों में सेवा कर सके। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में जैसलमेर शहर और पोकरण से लेकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें भाग लेते हुए पूर्व यूआइटी अध्यक्ष उम्मेदसिंह तंवर ने कहा कि जनसेवा का लक्ष्य रखने वाले चुने जाने चाहिए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि धनबल के आधार पर जाति और धर्म का सहारा लेकर लोग धन कमाने का उद्देश्य लेकर राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। यह स्थिति शोचनीय है। एक आदर्श जनप्रतिनिधि सभी तरह के प्रलोभनों से दूर रह कर क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देता है। आमजन की पीड़ा को दूर करना अपना कर्तव्य समझता है।