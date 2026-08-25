jaisalmer: 45 वार्डों की नई तस्वीर ने टिकट के दावेदारों से लेकर रणनीतिकारों तक बदल दी पूरी दिशा

जैसलमेर. चुनाव की तारीखों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, बल्कि यह है कि कौन किस वार्ड से चुनाव लड़ पाएगा। नगरपरिषद के 45 वार्डों की आरक्षण लॉटरी ने टिकट के कई दावेदारों की तैयारियों को एक झटके में नई दिशा दे दी। जिन वार्डों को सामान्य मानकर दिग्गज महीनों से सक्रिय थे, उनमें से कई अब आरक्षित हो गए हैं। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के लिए खुले वार्डों ने नए राजनीतिक चेहरों को अचानक मजबूत दावेदारी का मौका दे दिया है।जनसंख्या अनुपात के आधार पर 45 वार्डों में 5 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी और 29 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण तय हुआ है। एससी के वार्ड 11, 31, 38 तथा एससी महिला के 12, 39 आरक्षित हैं। एसटी के लिए वार्ड 9 और एसटी महिला के लिए 10 तय हुआ। ओबीसी के वार्ड 14, 15, 17, 18, 20, 34 तथा ओबीसी महिला के वार्ड 16, 23, 43 आरक्षित हुए।