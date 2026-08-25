25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जैसलमेर

jaisalmer: 45 वार्डों की नई तस्वीर ने टिकट के दावेदारों से लेकर रणनीतिकारों तक बदल दी पूरी दिशा

जैसलमेर में आरक्षण लॉटरी ने निकाय चुनाव की पूरी सियासी बिसात ही बदल दी है। 45 वार्डों के आरक्षण से कई दिग्गजों की दावेदारी अटकी, वहीं नए चेहरों को मौका मिला। 20 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से टिकट की दौड़ में महिला दावेदार निर्णायक बन गईं।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Aug 25, 2026

nagar parishad

जैसलमेर नगर परिषद 

जैसलमेर. चुनाव की तारीखों के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा, बल्कि यह है कि कौन किस वार्ड से चुनाव लड़ पाएगा। नगरपरिषद के 45 वार्डों की आरक्षण लॉटरी ने टिकट के कई दावेदारों की तैयारियों को एक झटके में नई दिशा दे दी। जिन वार्डों को सामान्य मानकर दिग्गज महीनों से सक्रिय थे, उनमें से कई अब आरक्षित हो गए हैं। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के लिए खुले वार्डों ने नए राजनीतिक चेहरों को अचानक मजबूत दावेदारी का मौका दे दिया है।जनसंख्या अनुपात के आधार पर 45 वार्डों में 5 एससी, 2 एसटी, 9 ओबीसी और 29 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण तय हुआ है। एससी के वार्ड 11, 31, 38 तथा एससी महिला के 12, 39 आरक्षित हैं। एसटी के लिए वार्ड 9 और एसटी महिला के लिए 10 तय हुआ। ओबीसी के वार्ड 14, 15, 17, 18, 20, 34 तथा ओबीसी महिला के वार्ड 16, 23, 43 आरक्षित हुए।

सामान्य वर्ग में 19 वार्ड और सामान्य महिला के लिए 10 वार्ड निर्धारित हुए हैं। यानी कुल 20 वार्डों में महिला प्रतिनिधित्व का रास्ता खुला है, जिससे इस बार टिकट वितरण में महिला चेहरों की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है।

एक लॉटरी, लेकिन असर कई स्तरों पर

आरक्षण बदलने का सबसे सीधा असर उन नेताओं पर पड़ा है, जिन्होंने अपने वार्ड में पहले ही नेटवर्क, जनसंपर्क और चुनावी तैयारी मजबूत कर ली थी। अब उनके सामने दो विकल्प हैं—दूसरे वार्ड में नई जमीन तैयार करना या पार्टी से दूसरे चेहरे के लिए रास्ता छोड़ना। इसी के उलट आरक्षित वार्डों में ऐसे दावेदार सक्रिय होंगे, जो अब तक चुनावी राजनीति में दूसरे पायदान पर थे। राजनीतिक दलों के लिए भी यह चुनाव सामान्य टिकट वितरण से अलग होगा।

अब राजनीतिक दलों के सामने पांच बड़ी चुनौतियां

पुराने दावेदारों को नए वार्डों में फिट करना।

आरक्षित वार्डों में मजबूत नए चेहरे तलाशना।

महिला सीटों पर परिवारवाद से आगे विकल्प खोजना।

बागी दावेदारों से होने वाले नुकसान को रोकना।

सभापति पद की दौड़ को ध्यान में रखकर टिकट बांटना।

सभापति अनारक्षित, इसलिए पार्षद सीटें ही सत्ता की सीढ़ी

जैसलमेर में सभापति पद अनारक्षित है। इसका मतलब है कि किसी एक वर्ग तक शीर्ष पद की संभावना सीमित नहीं है। इसलिए अब वार्ड स्तर का टिकट भी सिर्फ पार्षद बनने की लड़ाई नहीं रहेगा। जिन नेताओं की नजर सभापति की कुर्सी पर है, वे ऐसे वार्डों पर जोर लगा सकते हैं जहां उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्वीकार्यता पहले से मजबूत है।

पोकरण में भी बदली राजनीतिक जमीन

पोकरण नगरपालिका के 25 वार्डों की आरक्षण तस्वीर भी साफ हो गई। यहां 3 एससी, 2 एसटी, 5 ओबीसी और 15 सामान्य वर्ग के लिए वार्ड निर्धारित हुए। एससी महिला वार्ड 24, एसटी महिला वार्ड 25 और ओबीसी महिला वार्ड 6 व 23 हैं। सामान्य महिला के वार्ड 3, 8, 11, 15 और 18 तय किए गए हैं।

सबसे अहम बात—अध्यक्ष पद महिला वर्ग में अनारक्षित है। यानी वार्ड आरक्षण के साथ पोकरण की राजनीति में महिला नेतृत्व की संभावनाएं भी सीधे केंद्र में आ गई हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 09:03 pm

Published on:

25 Aug 2026 09:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / jaisalmer: 45 वार्डों की नई तस्वीर ने टिकट के दावेदारों से लेकर रणनीतिकारों तक बदल दी पूरी दिशा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

jaisalmer: महिला आरक्षण से बदल रही निकाय चुनावों की राजनीति, नए चेहरे तलाश रहे मतदाता

ai photo
जैसलमेर

jaisalmer: पत्रिका जन प्रहरियों की बैठक- आदर्श जनप्रतिनिधि बन कर क्षेत्र की नि:स्वार्थ भाव से की जाए सेवा

jaisalmer photo
जैसलमेर

jaisalmer: जैसलमेर के प्रवासी वोटर भी तय करेंगे निकाय चुनाव में जीत-हार का अंतर

ai photp
जैसलमेर

jaisalmer: बिजली के लिए सडक़ों पर उतरे किसान, कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना

jaisalmer photo
जैसलमेर

जैसलमेर का 871वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया

jaisalmer news
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.