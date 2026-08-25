jaisalmer: जैसलमेर के प्रवासी वोटर भी तय करेंगे निकाय चुनाव में जीत-हार का अंतर

प्रत्याशियों के लिए प्रवासी मतदाता एक ऐसा वर्ग हैं, जिन तक पहुंचना पारंपरिक प्रचार से अलग रणनीति मांगता है। चुनाव प्रचार के साथ फोन कॉल, सोशल मीडिया, व्यक्तिगत संपर्क और परिवार के सदस्यों के जरिए संवाद बढ़ सकता है। मतदान से कुछ दिन पहले बाहर रहने वाले मतदाताओं की सूची तैयार कर उनसे संपर्क करना प्रत्याशियों की प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है। किसी वार्ड में प्रवासी मतदाताओं की संख्या भले कुल मतदाताओं की तुलना में कम हो, लेकिन करीबी मुकाबले में उनका प्रभाव बड़ा हो सकता है। यदि दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के बीच अंतर कम रहता है और प्रवासी मतदाता संगठित होकर मतदान करते हैं, तो उनका रुझान सीधे परिणाम पर दिखाई देगा।